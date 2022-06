Pinkpop zinderend van start: ‘Na de rij voor de polsbandjes ben je al helemaal uitgewrongen’

Bij de twee hoofdpodia is er geen beschutting tegen de zon, tussen de mensen is de gevoelstemperatuur wel 45 graden. Beeld Daniel Cohen

Dag Robert, op het Pinkpopterrein is het dit weekend erg heet, met vandaag en morgen temperaturen van 32 en 35 graden. Is het festival daar op voorbereid?

‘Eerlijk gezegd valt mij dat een beetje tegen. Toen ik hier aankwam stonden er lange rijen voor de polsbandjes. Ze stonden in de volle zon, soms wel een half uur. Er waren geen parasols neergezet of witte tenten zoals ze op Schiphol wel doen. Als je daar zo lang in de rij hebt gestaan ben je al helemaal uitgewrongen en dan moet het festival nog beginnen.

‘Het grootste probleem is dat er nauwelijks schaduwplekken zijn. Toen ik hier net over het veld liep, zag ik dat al de schaduwrijke stukjes bezet zijn: of het nou naast de frietkraam is of bij de wc’s. Als je een optreden wil bezoeken is het sowieso onmogelijk om beschut te staan: je moet dan vol met je hoofd in de brandende zon.

Beeld Daniel Cohen

‘Er zijn wel waterpunten, maar daar staan hele lange rijen. De moeite die je daarvoor moet doen en de tijd die je daar moet wachten kost je al meer zweet dan je erbij drinkt. Tussen de mensen is de gevoelstemperatuur wel 45 graden. Daar vallen mensen al om. Iedereen is heel behulpzaam, brengt water, maar met deze temperaturen is het simpelweg niet te voorkomen.’

Beeld Daniel Cohen

De afgelopen twee jaar kon Pinkpop net als veel andere festivals niet doorgaan vanwege corona. Hoe is het om er weer te zijn?

‘Pinkpop begint altijd al in de trein er naartoe. Het is er altijd gezellig. ‘Eindelijk weer een reünie’, hoorde ik de mensen in de coupé tegen elkaar zeggen. Zo voelt het voor velen ook echt. Pinkpop is zo’n festival waar je altijd naartoe gaat omdat je er altijd al naartoe bent gegaan. Het is een traditie.

‘Het festival is vooral uniek door de type mensen die er komen. Eigenlijk zie je zo’n beetje alle lagen van de bevolking. Jong en oud, alle generaties door elkaar. Wat ik prachtig vind: ik zag net een opa, vader en (klein)zoon gehuld in Metallicashirt naast elkaar lopen. Dat zie je op andere festivals niet, zoals Best Kept Secret. Pinkpop is daarin echt uniek.’

Beeld Daniel Cohen

De editie van dit jaar is al helemaal bijzonder omdat Jan Smeets, oprichter en ‘Mr. Pinkpop’, officieel weggaat. Hoe gaat hij afscheid nemen?

‘Smeets was naast festivaldirecteur ook de huisvader van iedereen. Hij sprak de festivalgangers steevast vaderlijk toe vanaf het podium en benadrukte dat ze goed moesten smeren en veel water moesten drinken. En hij was overal: ook op de camping zag je hem. Ik zag Smeets een keer ’s ochtends langsfietsen toen ik uit mijn tentje stapte. ‘Het vuilnis moet wel in de vuilnisbakken mensen’, riep hij. Je zult geen enkele andere festivalbaas vinden die dat doet. Ook dat maakt Pinkpop uniek.

‘Niemand weet precies hoe zijn afscheid er uit gaat zien. Vanwege zijn gezondheid had hij eigenlijk een paar jaar geleden al afscheid genomen. Maar morgen is er dan een officieel moment op het podium. Dat belooft in ieder geval bijzonder te worden, al is het maar omdat hij zoveel voor Pinkpop heeft betekend.’

Beeld Daniel Cohen

Pinkpop staat altijd bekend om de grote artiesten, zoals dit weekend Metallica. Zijn er ook nog verrassende namen waar je naar uitkijkt?

‘Die zijn er zeker. Er zijn zelfs hele opvallende namen, bands die nog nooit in Nederland hebben gespeeld. Ik heb bijvoorbeeld heel veel zin in Turnstile, een hippe hardcoreband. Ze hebben een van de beste platen gemaakt van de afgelopen jaren.

‘Een andere verrassende artiest is KennyHoopla. Dat is een Amerikaanse hiphop-artiest sinds kort de gitaar heeft ontdekt en hele fijne poppunk maakt. Hij heeft nog vrij weinig muziek uitgebracht en is echt vrij nieuw. Dat hij nou net op Pinkpop staat is zeer opvallend en erg leuk.

‘Maar natuurlijk blijven bands die hier al vaker hebben gestaan, zoals Metallica en Pearl Jam, artiesten om naar uit te kijken. Metallica heeft met James Hetfield een van de beste frontmannen uit de popgeschiedenis: de shows vallen nooit tegen. Hetzelfde gaat eigenlijk op voor Pearl Jam met Eddie Vedder. Bovendien: jonge fans van 17 of 18 gaan ze hier waarschijnlijk voor het eerst zien. Tussen de oude fans. Dat blijft het mooie van Pinkpop.’