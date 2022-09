Pink Moon-regisseur Floor van der Meulen: ‘Mijn film komt voort uit de angst dat je ouders zullen sterven’

Dochter (Julia Akkermans) en vader (Johan Leysen) in Pink Moon .

Het moet toch wel de meest Nederlandse scène in een recente Nederlandse film zijn: die waarin Iris (Julia Akkermans) en haar broer alvast stickers plakken op de te verdelen inboedel van hun vader, in Pink Moon. Een vader die zijn 75ste verjaardag wil vieren met euthanasie, ook al is hij nog gezond. Onze praktische, liberale en weinig ceremoniële volksaard op film gevat. En uiteraard zijn er dan die paar spullen waarop allebei de kinderen hun sticker kleven.

Tijdens de vertoning op het Tribeca Film Festival in New York, waar de speelfilm van Floor van der Meulen (33) eerder deze zomer in wereldpremière ging, werd er hard om gelachen. En na afloop waren er de vragen voor de filmmaker: gaat dat écht zo, of is het verzonnen? ‘‘Ja echt’, zei ik dan. En niet alleen als er iemand doodgaat: ook als we scheiden gaan wij Nederlanders stickeren. Het is iets oer-Hollands, dat merk ik wel nu ik mijn film in andere landen laat zien. In Mexico vroeg een jongen er na afloop ook naar: hoe zit dat met die stickers? Maar de humor van de scène kwam goed over: zo’n vete tussen broer en zus is ook iets universeels. En natuurlijk waren er vragen over de juridische kant, zeker in New York: mag dit zo bij jullie? Euthanasie wordt daar toch wel gezien als een heel Nederlands gegeven.’

Regisseur Floor van der Meulen. Beeld Catharina Gerritsen

Gaat je film over euthanasie?

‘Nou nee, eigenlijk niet, denk ik. Eerder over een voltooid leven, wat toch iets anders is dan euthanasie. En de film is verteld vanuit het perspectief van Iris: het is haar beleving en haar reactie op de wens van haar vader. Een coming-of-ageverhaal van een vrouw van begin 30, die moet loskomen van haar familie.’

Wie de filmcarrière van Van der Meulen overziet, zou kunnen concluderen dat die alle kanten op schiet. Afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam met een poëtische kortfilm, daarna alom talkshowgast met haar NPO-documentaire Paradijsbestormers, waarin ze als een van de eerste Nederlandse televisiemakers dieper doordrong tot Syriëgangers en hun naasten. Vervolgens winnaar van de prijs voor beste korte Europese film met 9 Days: From My Window in Aleppo, geregisseerd met Thomas Vroege en Issa Touma. Terug naar de fictie met haar televisiedrama In vrijheid, met een Gouden Kalf voor actrice Nazmiye Oral. Dan een lange documentaire over de allerlaatste noordelijke witte neushoorn, The Last Male on Earth. En nu haar speelfilmdebuut, over leeftijdgenoot Iris.

Is er een lijn, van Syriëgangers en witte mannetjesneushoorns naar de dolende dertiger Iris?

‘Hmm. Eerder vandaag wees een journalist me erop dat al mijn werk gerelateerd is aan vergankelijkheid, sterfelijkheid en de dood. Meer dan ik zelf besefte, eigenlijk. En waar dat dan vandaan komt? Daar heb ik niet meteen een antwoord op. Een bepaalde fascinatie voor geweld zit er wel in, zowel bij documentaires als in fictie: dat wat we elkaar aandoen. De onmogelijkheid om de ander te doorgronden ook.

‘Meer dan die andere films, die ook wel over sterfelijkheid of vergankelijkheid gingen, is Pink Moon gestoeld op een persoonlijke angst van me: dat je ouders zullen sterven. Als kind droomde ik er al over dat ze er niet meer waren, echte angstdromen die vaak terugkeerden. En toen ik de 30 passeerde, realiseerde ik me ineens: shit, ze worden oud. Dat je zoals Iris in de film je vader nog wilt doorgronden, voor hij je ontglipt. Wie is die man? Wat als die vader er ineens uit blijkt te willen stappen? Zo ontstond het idee voor een film.

‘Via mijn producent kwam in contact met de scenarist Bastiaan Kroeger, dat klikte meteen. Bastiaan heeft een soortgelijke relatie met zijn vader, ook zo’n zwijgzame en wat ondoorgrondelijke man. Het is een hele generatie denk ik.’

Gaat zo’n ondoorgrondelijke vader gepaard met een doorgrondelijke moeder?

‘In mijn geval wel. Ik heb een vrij aanwezige en dominante moeder, niet op haar mond gevallen. Dat is ook wel waarom mijn vader voor haar is gevallen, heeft hij me eens gezegd.’

Na de plotselinge dood van Rutger Hauer, die ze in gedachten had voor de vaderrol en aan wie ze het script van Pink Moon al had gestuurd, ging de rol naar Johan Leysen, de Vlaming met het gelaat van een Romeinse keizer in de herfst van zijn leven.

‘Als je een Nederlandse acteur van in de 70 zoekt, is de pool niet zo heel groot. Johan heeft iets vastbeslotens over zich, er valt niet aan te tornen. Het is een moeilijke rol: die vader evalueert nauwelijks. Hoe blijf je dan toch enigszins sympathiek? En dan dat geleefde gezicht van hem, met die helderblauwe ogen. Ogen die leven uitstralen. Tijdens het draaien stond Johan soms lijnrecht tegenover het personage dat hij speelt.’

Regisseur Floor van der Meulen. Beeld Catharina Gerritsen

Ik las dat hij de vader in de film een lul vond?

‘Als we draaiden en ik riep cut, liep hij zo weg van de set. Vond ik hem even later buiten, rokend. En mompelend tegen zichzelf: godverdomme, wat een klootzak, waarom doet-ie dat nou? Zo heb ik hem een paar keer betrapt. Johan heeft zelf ook kinderen. Hij kon de keuze van zijn personage niet begrijpen. Daar zie je dus ook aan hoe fenomenaal Johan is als acteur: hij kan een rol spelen die volkomen tegen zichzelf ingaat.’

Zijn wij Nederlanders goed in de dood?

‘Nee, ik denk het niet. Ik kom net terug uit Mexico, daar heeft men wel echt een heel andere relatie met de dood dan wij. Dood betekent daar niet meteen weg. Je kunt nog wat praten of drinken met de geesten van je voorouders, heel normaal is dat. Niet dat het bij ons per se slecht is, maar de begrafenissen of crematies die ik heb meegemaakt, vond ik vaak totaal ongemakkelijk, met die plak cake en zo’n draaiboek. Dat is ook typisch Nederlands: dat we het zo helemaal structureren, om maar niet in de emotie te verdwijnen. Mijn schoonfamilie is Surinaams, daar verloopt een begrafenis heel anders: iedereen komt in het wit, er wordt gezongen.’

Anders dan gebruikelijk in veel Nederlandse films hoeft Iris in Pink Moon nu eens niet aan de man te geraken.

‘Heerlijk hè? Zo fijn! We hebben wel met het idee gespeeld hoor: zou ze een vriend hebben? En zo niet, is ze dan zielig? Is dat dan hoe je naar haar kijkt? Maar dan dacht ik: bullshit, alsof je zonder relatie geen fijn leven zou kunnen hebben. Dat is ook zo’n beeld dat we met z’n allen hebben gecreëerd, dat vrouwen van in de dertig zonder man zielig of wanhopig zijn.

‘Het grappige is: pas nadat ik zelf films was gaan maken, realiseerde ik me hoezeer dat perspectief van de vrouw ontbrak. Het verandert nu wel hoor, gelukkig. Al zijn het nog steeds vaak van die dienstbare rollen. Of dan zie je weer die ene hysterische vrouw. Maar nu zeg ik ‘hysterische vrouw’ en tegelijk denk ik: vrouwen hébben ook emoties. Waarom bestempelen we dat eigenlijk als hysterisch? En bij een man niet?

‘Je kunt je er als vrouw ook schuldig aan maken: vrouwelijke filmmakers zijn net zo goed opgegroeid met al die films van mannen en die male gaze. Het kan zijn dat je ook met die blik kijkt of regisseert, zo diep zit het. Ik ben er op gaan letten, als ik films kijk. Komen alleen de billen van de vrouw in beeld of ook die van de man?

‘De billen van Scarlett Johansson in dat openingsshot van Lost in Translation, dat is heel erg male gaze. Maar zou je het daarom dan niet mogen doen? En wat als dat beeld betekenis heeft voor het verhaal dat Sofia Coppola wil vertellen? Er zit een pijpscène in Pink Moon waar heel wisselend op wordt gereageerd. Sommige vrouwen vinden het enorm vrouwonvriendelijk, andere vrouwen zeggen: yes! Het is ook niet vies of vernederend, maar gewoon iets waar vrouwen ook plezier in kunnen hebben. Vrouwen pijpen, dat dóén ze. Dus ik dacht, als vrouwelijke filmmaker: dat moet gewoon in die film van mij.’

Zoekende vrouwen van in de dertig duiken de laatste tijd vaker op in films.

‘Ja, vorig jaar in The Worst Person in the World en Hytti Nro 6. Heel goeie vrouwelijke personages. Interessant dat we hier allemaal mee bezig zijn, dacht ik toen ik ze zag. Bij het coming-of-agegenre denk je aan tieners, terwijl ik het idee heb dat tegenwoordig dertig pas het coming-of-agemoment is. Als ik die films zie denk ik ook: misschien was er eerder ook gewoon niet zo veel aandacht voor het vrouwelijk perspectief, voor vrouwen die hun stem laten horen. Het is wel interessant dat zowel The Worst Person in the World als Hytti Nro 6 door een man is gemaakt.’

Wat zegt dat?

Van der Meulen schiet in de lach. ‘Dat er een generatie mannen is die zich goed in vrouwen kan verplaatsen? Dat tonen die films wel aan voor mij. En hopelijk komen er nu ook films van vrouwen die een interessant en gelaagd mannelijk personage neerzetten, dat zou ook mooi zijn.’