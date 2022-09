Pink Moon is een fascinerende zoektocht naar de ultieme vorm van empathie ★★★★☆

Pink Moon.

Dertiger Iris (Julia Akkermans) ligt in de flashforward waarmee het stervensdrama Pink Moon begint dubbelgevouwen op een bank, haar gezicht diep begraven in het zitkussen. Alsof ze het liefst volledig zou willen verdwijnen. In de eerstvolgende scène wordt duidelijk waarom.

Zijn 75ste verjaardag wil hij nog vieren, zegt vader Jan (Johan Leysen) hier tegen zijn kinderen Iris en Ivan aan zijn eettafel vol afhaalchinees, maar daarna stapt hij uit het leven. Hij is niet ziek, maar wachten tot het zover is ziet hij geenszins zitten. Hij is simpelweg klaar. Zijn leven is, zoals dat heet, voltooid. Nee, geeft hij toe, dit is misschien niet het juiste moment om zelf voor de dood te kiezen, maar hij is nou eenmaal liever te vroeg dan te laat. Het geschikte poeder voor een pijnloos einde is al enige tijd ingeslagen. Er dient enkel nog een datum te worden gekozen: meteen maar op zijn aankomende verjaardag of toch erna?

‘Uitchecken’, noemt-ie zijn aankomende daad tussen neus en lippen door – een tikje onhandig. Waar Ivan (Eelco Smits) zijn vaders wens wat gelaten over zich heen laat komen, reageert Iris ontzet: ‘Het leven is geen fucking busritje!’ Ditmaal blijft een concreet antwoord op de waarom-vraag in nevelen gehuld.

Zo voegt dit fraaie speelfilmdebuut van de veelzijdige Floor van der Meulen (eerder verantwoordelijk voor de veelbesproken jihadstrijdersdocumentaire Paradijsbestormers en een speels en eigenzinnig portret van ’s werelds laatste noordelijke witte neushoornmannetje, The Last Male on Earth) en scenarist Bastiaan Kroeger (Geen koningen in ons bloed) zich vanaf het begin naar het perspectief van de achterblijver die de hakken stevig in het zand plaatst. Akkermans excelleert in de verbeelding van Iris’ onmacht: achter een muur van boosheid en frustratie schuilen verwoede pogingen haar vader te begrijpen.

Alles wat Iris voorstelt om haar vader weg te leiden van de dood – nog één keer oesters eten, nog één keer naar de zee, naar een concert van Bob Dylan, seks met een deftige escort – spat uiteen op de muur rond Jans diep doorvoelde besluit.

Pink Moon neemt de kijker zodoende mee in een fascinerende zoektocht naar een ultieme vorm van empathie. Is het mogelijk iemands keuze te begrijpen wanneer die keuze rechtstreeks ingaat tegen jouw wens of belang? En verkeert Jan eigenlijk in een gemoedstoestand die hij wellicht niet zo goed onder woorden kan brengen of is Iris niet in staat te luisteren? Terwijl Jans motieven gaandeweg duidelijker worden (op den duur voor enkelen wellicht wat te duidelijk), stuurt Van der Meulen haar film met vaste hand naar het onvermijdelijke slotakkoord.

Dat is mooi, klein, verdrietig en vooral ingetogen en smaakvol in beeld gebracht. Precies zoals het zou moeten zijn.