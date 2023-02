Piloot Brodie lust ze rauw: Plane heeft wel wat weg van de betere onnozele actiefilm uit de jaren tachtig ★★★☆☆

Plane

Hoezeer de Schotse piloot Brodie Torrance (Gerard Butler) in een gespannen situatie zijn mannetje staat, blijkt uit een filmpje dat wordt opgedoken door de vliegmaatschappij waarvoor hij werkt: ooit mepte hij een lastige passagier zonder aarzelen tegen de grond. Conclusie: Brodie lust ze rauw.

Wanneer hij in het ouderwets pulperige Plane met zijn toestel en een handvol passagiers – onder wie een mogelijk levensgevaarlijke, geboeide gevangene, zoals dat gaat in dit genre – een noodlanding maakt op het Filipijnse Jolo, blijkt het eilandbestuur in handen van een groep gewelddadige separatisten (in werkelijkheid is Jolo de thuisbasis van Abu Sayyaf, de Oost-Aziatische tak van IS). De wijze waarop hij de Filipijnse vrijstaat vervolgens decimeert doet denken aan het betere onnozele actiewerk uit de jaren tachtig. Ook al is Butler hier geen Schwarzenegger: de actieheld van 2023 kan het niet alleen en zwoegt in ieder man-tot-man-gevecht.