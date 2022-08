Pijnlijke taferelen op de filmset: van Rainer Werner Fassbinder tot Alfred Hitchcock

De Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder op de set van ‘Die bitteren Tränen der Petra von Kant’ (1972). Beeld Getty

Rainer Werner Fassbinder, het Duitse genie verstrikt in zelfdestructie, overleed op 10 juni 1982, slechts 37 jaar oud. Maar niet voordat hij veertig speelfilms, twee tv-series, drie korte films en 24 toneelstukken had gemaakt. Hij werd dood aangetroffen achter zijn schrijfmachine in zijn appartement in München, na een fatale cocktail van drank, drugs en slaappillen. En er was niemand die het niet had zien aankomen, want wildeman Fassbinder was in alles wat hij deed excessief: op de set en privé.

De laatste jaren hoorde je niet zo gek veel meer over zijn omvangrijke oeuvre. Maar zie: nu is daar de speelfilm Peter von Kant van de Franse regisseur François Ozon. Een biopic mag je het niet noemen, maar het is wel duidelijk dat de protagonist gebaseerd is op de geëxalteerde Fassbinder, en zo speelt acteur Denis Ménochet hem ook. Daarmee krijgen we dan in deze remake het spiegelbeeld van Fassbinders film Die bitteren Tränen der Petra von Kant (1972) te zien. Geestige surprise: hoofdrolspeler Hanna Schygulla zit ook in de nieuwe versie. En wel als moeder van de getourmenteerde regisseur – ze zingt zelfs nog een troostend slaapliedje voor hem.

Rainer Werner Fassbinder en actrice Hanna Schygulla op de set van ‘Baal’ (1970). Beeld Getty

Hanna Schygulla (1943) heeft weleens teruggeblikt op haar turbulente samenwerking met Fassbinder. Ze vertelde hoe hij haar in 1967 uitnodigde voor zijn Münchener Action-Theater. Nadat dit anarchistische experiment uit elkaar was geploft verlegde hij zijn werkterrein naar de speelfilm, en hij nam Schygulla als vanzelfsprekend mee.

‘Ik wilde wel graag in zijn films spelen’, zei ze, ‘maar geen deel uitmaken van zijn coterie, of zeg maar gerust: zijn commune. Ik behoorde tot zijn vaste groep, maar ik was ook te gast. Ik moest weg kunnen wanneer ik wilde. Dat nam hij mij vaak kwalijk.’

Ze debuteerde in zijn immigrantendrama Katzelmacher (1969), er volgden nog twaalf producties samen. ‘Hij vertelde altijd over hoe hij met zijn films een huis wilde bouwen. Een huis met een zolder, een kelder, een dak en verborgen kamers. Soms als een levend geschiedenisboek, dan weer verbonden met de actualiteit.’

Na het zwart-witkostuumdrama Effi Briest (1974) leek hun professionele relatie als bij toverslag voorbij. Totdat hij vier jaar later weer doodleuk belde:

‘Ja hallo, hier Rainer.’

‘Welke Rainer?’

‘Nah, dumme Frage. Ik heb een film voor je’

Hij bedoelde het oorlogsdrama Die Ehe der Maria Braun (1979), een van zijn beste. Vervolgens kenden ze samen succes met de tv-serie Berlin Alexanderplatz (1980) en de film Lili Marleen (1981). Daar bleef het bij.

Schygulla: ‘Nostalgie interesseert mij niet. Ik mis hem als ik werk. Hij bracht je naar de toppen van je kunnen, maar hij was ook de meester van de irritatie. Zijn frontale aanval op alles wat Duits was koppelde hij aan een passie voor Bratwurst, bier en Bayern München.’

Dat komt toch aardig overeen met de Fassbinder-creatie die François Ozon ons voorschotelt. Zeker als de hoofdpersoon weer eens achteloos opduikt in lederhose. Je ziet het ook in de documentaire Fassbinder (2015) van Annekatrin Hendel. Steekwoorden van zijn voormalige medewerkers: zeer getalenteerd, maar ook intens, obsessief, bezitterig, manipulatief en zo verder. Mooi tijdsbeeld, dat wel.

En je denkt: zou zo veel gebullebak vandaag nog kunnen? In het tijdperk van woke, #MeToo en met een intimiteitscoördinator op de set? Dacht de filmkenner Fassbinder dat het gewoon zo hoorde? Daar geeft het verleden namelijk alle aanleiding toe. We maakten een lijstje van pijnlijke, ongemakkelijke situaties op de set.

De horreur, de horreur Als er nu één documentaire bestaat over de verschrikkingen op een filmset, dan is het wel Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (1991). Eleanor Coppola volgde haar man toen hij op de Filipijnen werkte aan zijn Vietnam-epos Apocalypse Now (1974). De shoot zou vier maanden duren, maar dat liep enorm uit. Geplaagd door een tyfoon op de set, het Filipijnse leger dat de gehuurde helikopters kwam opeisen om rebellen mee te bestrijden, een hoofdrolspeler die een hartaanval kreeg (Martin Sheen), een ster die zijn teksten weigerde te leren (Marlon Brando) en een belangrijke bijrol die alleen maar stoned was (Dennis Hopper). Deze ongekende reeks aan calamiteiten, die niets met bullebakgedrag van een regisseur te maken had, leidde tot een meervoudig faillissement, maar uiteindelijk kwam de film er toch nog.

De Amerikaanse regisseur Stanley Kubrick op de set van ‘Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb’ (1964). Beeld Getty

1. Psychologische oorlogsvoering

Geen regisseur (ook Fassbinder niet) zal ontkennen dat hij soms gebruikmaakt van psychologische spelletjes om zijn cast te prikkelen. Stanley Kubrick (1928-1999) maakte het bij The Shining (1980) wel heel bont. Voornaamste slachtoffer: Shelley Duvall. Zij speelt Wendy, de vrouw van de door demonen geplaagde Jack Nicholson. Ze ging er bijna aan onderdoor.

Dat weten we omdat dochter Vivian Kubrick er met een handycam rondliep. Ze was net 17, zat nog op school en huppelde overal vrolijk naar binnen. Dat werd Making ‘The Shining’ – op dvd vind je deze minidocu van 35 minuten terug bij de extra’s.

Achteraf schijnt papa Kubrick er nog wat belastende beelden uit te hebben geknipt, maar het eindresultaat blijft inzichtelijk. Snel wordt duidelijk dat Duvall constant op de rand van hysterie moet verkeren. Heel anders dan de evenwichtigere Wendy in het boek van Stephen King, maar beter voor de film, oordeelde Kubrick. Hij laat haar vaak en veel huilen, ook in het echt.

Kubrick: ‘Ik ga geen medelijden met je hebben, hoor. Daar schiet je niets mee op.’

Zij: ‘Toch wel. Toch wel.’

Ze snikt dat het te vaak over moet. Zoals die scène op de trap van het verlaten Overlook Hotel waarin ze Nicholson met een honkbalknuppel van het lijf probeert te houden: 127 takes. Even later zien we haar uitgeput op een matras, onder een dekentje, liggen trillen op de set: zenuwinzinking.

Openhartig zegt ze tegen Vivian: ‘Ik begrijp wel dat een regisseur je geagiteerd wil krijgen. Zo haal je als acteur meer emoties uit jezelf. Ik heb bij The Shining meer over acteren geleerd dan in al mijn vorige films. Maar er waren ook momenten waarop ik dacht: waarom doet hij mij dit aan? Hoe kun je dit nu doen?’

Op zeker moment waren haar tranen op. Dat moest dan met gloss worden opgevangen in de schmink. Toen de film uitkwam werd in de recensies nogal lacherig gedaan over Shelley Duvall, maar met het verstrijken van de tijd sloeg dat in positieve zin om.

Klaus Kinski (en achter hem regisseur Werner Herzog) op de set van ‘Fitzcarraldo’ (1982). Beeld Getty

2. Mijn favoriete vijand

Vergeleken met de maniakale acteur Klaus Kinski (1926-1991) was Fassbinder maar een beschaafde jongen. Ze hebben op film ook nooit samengewerkt. De Duitse regisseur Werner Herzog (1942) durfde het wel aan. Hoe dat er in de praktijk uitzag, zie je in zijn documentaire Mein liebster Feind (1999), ‘Mijn favoriete vijand’.

Het is 1972. We zijn op de set van Aguirre, der Zorn Gottes, midden in de regenwouden van Peru. Kinski speelt Don Lope de Aguirre, een Spaanse conquistador die op zoek gaat naar El Dorado. Met elke bocht in de rivier wordt zijn waanzin een tikkeltje erger. Ook als de scène erop zit, trouwens.

De camera loopt gewoon door, en dan gaat de cholerische acteur weer eens uit zijn bol. Als de koffie te lauw is. Als het eten naar zijn smaak niet deugt. Als hij zich stoort aan de Peruaanse figuranten. Dan gaat het twintig minuten lang van: Arschloch dit, Arschloch dat, tegen de stoïcijnse regisseur die doet alsof het gevloek van hem afglijdt als water van een eend. En deelt Herzog een complimentje uit, dan is het weer: ‘Goed gespeeld? Ik was niet goed, ik was geniaal! Ik was episch!’

Niet te doen, die Klaus. Na een volgend dieptepunt biedt de stamoudste aan om Kinski dan maar om te leggen. Maar dat gaat Herzog net iets te ver. Herr Kinski en hij moeten samen nog films maken als Nosferatu: Phantom der Nacht (1979) en Fitzcarraldo (1982). ‘Iedere grijze haar’, verzucht Herzog, ‘heb ik aan de egomaniak Klaus Kinski te danken in zijn door Yves Saint Laurent ontworpen militaire camouflagepak. Maar het enige wat voor mij telde was wat je uiteindelijk op het scherm zag. Ik mis hem.’

Gene Hackman en regisseur William Friedkin op de set van ‘The French Connection’ (1971). Beeld Getty

3. Schokeffect

William Friedkin (1935) is regisseur van klassiekers als The French Connection (1971), The Exorcist (1973) en To Live and Die in L.A. (1985). Controversieel is hij zeker, want tijdens het draaien schuwde hij fysiek geweld niet – lees zijn memoires The Friedkin Connection (2013).

Op zoek naar een schokeffect bij zijn acteurs kon hij die zomaar een pets in het gezicht geven, of akeliger nog: bespuwen. Alles voor een verrassend shot. Een ander idee was om bij The Exorcist de temperatuur in de kamer van het door de duivel bezeten meisje Regan (Linda Blair) tot het vriespunt te brengen. En zij zat daar in haar nachtjapon, rillend. Wat je noemt een heftige regisseur, opgegroeid in de gewelddadige straten van Chicago. Met typerende stoere praat: ‘Was ik geen filmregisseur geworden, dan was ik nu seriemoordenaar.’

Niemand was veilig, zelfs de grote acteur Gene Hackman niet. Tijdens een nachtelijke opname voor The French Connection moest hij in een kil New York als inspecteur Jimmy ‘Popeye’ Doyle posten om een drugsdeal te onderscheppen. Gevangen in een longshot met grofkorrelig beeld krijgt hij een beker koffie aangereikt, die hij na een slok onmiddellijk wegsmijt. Niet gespeeld. Wat zat daar in die koffie? Een schep zout? Hackman stond bekend om zijn humeurige temperament. Daar gaan we eens even gebruik van maken, zo plande Friedkin vooraf.

Uma Thurman en Quentin Tarantino bij de première van ‘Kill Bill: Volume 2’ (2004). Beeld WireImage

4. Te veel plezieren

Wat ook nog kan: een regisseur te veel willen plezieren. Het overkwam Uma Thurman (1970) bij Kill Bill (2003). Ze werd door regisseur Quentin Tarantino (1963) gevraagd om in een grote, oude cabriolet over een landweg te scheuren, want dat zag er zo goed uit.

Of een stuntman dat niet kon fiksen, vroeg ze aanvankelijk; ze vertrouwde die wagen niet helemaal. Tarantino zag het probleem niet zo en spoorde Thurman aan om gas te geven. Het was een rechte weg, er kon niets gebeuren. Maar toen bleek er toch een bocht in te zitten: pats, boem, macht over het stuur verloren, crash, halve whiplash.

De beelden van het ongeluk circuleren nog op internet, door Thurman zelf gepost. In Vanity Fair bekende Tarantino later schuld: ‘Een van de spijtigste gebeurtenissen uit mijn carrière, en een van de domste dingen uit mijn leven. De volgende twee, drie jaar was onze vriendschap danig bekoeld. Niet dat we niet meer met elkaar spraken, maar het vertrouwen bij Uma was volledig weg.’

Veronica Cartwright, Rod Taylor, Tippi Hedren en Jessica Tandy met regisseur Alfred Hitchcock op de set van ‘The Birds’ (1963). Beeld Getty

5. Seksuele intimidatie

Met Miramax-producer Harvey Weinstein (1952) en zijn 23 jaar gevangenisstraf hoeven we verder geen medelijden te hebben. De onthullingen uit 2017 over zijn gedrag als seksueel roofdier brachten de #MeToo-beweging terecht op gang.

Het neveneffect was een bijna ongrijpbaar grijs gebied. Zo kwam actrice Tippi Hedren met haar memoires waarin ze Alfred Hitchcock beschuldigde van seksuele intimidatie. Dat zou gebeurd zijn op de set van The Birds (1963) en Marnie (1964), de twee films die zij samen draaiden.

Nu kennen we Hitchcock (1899-1980) als een imponerende verschijning die behalve zenuwslopende films ook met veel aplomb sardonische quotes kon leveren: ‘Als een acteur of actrice mij vraagt: wat is de motivatie van mijn personage?, zeg ik: dat is je bankrekening.’ Maar hier is het probleem dat we Hitchcock de beschuldigingen niet meer kunnen voorleggen.

Wel brachten ze het nodige teweeg. Actrice Jamie Lee Curtis, dochter van Janet Leigh, heeft haar moeder nooit horen klagen over Hitchcock, en die speelde de meest uitgesproken seksueel geladen rol in zijn filmografie: Psycho (1960). Aan de andere kant heb je Donald Spoto’s biografische standaardwerk The Dark Side of Genius – The Life of Alfred Hitchcock (1983). Daarin is sprake van een zekere obsessie van Hitchcock voor Hedren, maar ja: die hebben meer regisseurs voor hun vrouwelijke hoofdrol, als ze aan het draaien zijn. Lastige zaak.

En Fassbinder zelf dan? Die deed het precies andersom. Hij was openlijk biseksueel en kende daar geen enkele schaamte over. Nieuwe vrienden, minnaars, minnaressen die hij opduikelde in het nachtleven van München kregen doorgaans prompt een rol, en niet eens als figurant. Zijn levensstijl kostte hem zijn huwelijk met actrice Ingrid Caven – te zien in vele Fassbinder-films, ook na de scheiding – maar zijn laatste vriendin Juliane Lorenz hield het tot zijn dood vier jaar monter met hem uit.

Regisseur Paul Verhoeven en acteur Casper Van Dien op de set van ‘Starship Troopers’ (1997). Beeld Getty