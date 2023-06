Pieterpad wordt uitgebreid richting Londen

Beeld Getty Images

Door de verlenging is het straks mogelijk om vanuit Vorden in één streep richting de Engelse hoofdstad te lopen. Het Peter Path moet volgend voorjaar af zijn. De nieuwe route is een vondst van Maarten Goorhuis, directeur van Stichting Pieterpad. ‘We begrijpen dat er veel zorgen zijn nu de Eurostar maandenlang, zo niet een jaar lang niet rijdt vanuit Amsterdam. Er wordt terecht gevreesd dat veel mensen toch weer het vliegtuig pakken naar Engeland. Maar dat is nu niet meer nodig. We hebben razendsnel een passend én gezond alternatief gevonden. Natuurlijk ben je iets langer onderweg, maar dat was met de trein ook al zo.’

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is buitengewoon te spreken over de oplossing. ‘Mensen reizen al veertig jaar met veel plezier over het Pieterpad. Dat zal nu zeker niet minder worden. Wat is er nu leuker dan met het hele gezin lekker met de benenwagen de oversteek maken? Je kunt onderweg onbezorgd van de omgeving genieten. De Britse kustlijn is fenomenaal, dat zie je vanuit het vliegtuig niet. Dus dat is een mooie beloning voor de mensen die het hele ‘path’ aflopen.’

Er klinkt ook kritiek op de nieuwe plannen voor het Pieterpad. Het zou te internationaal zijn en sommige Nederlandse tradities zou je niet moeten veranderen. Harbers: ‘Maar het Pieterpad is in zijn veertigjarig bestaan zo vaak veranderd. En vergeet niet: de benen zijn gratis.’