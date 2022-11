Pieter van Dessel: ‘Zelfs als ik een polonaise zou schrijven, zouden mensen zeggen: er zit wel weemoed in, hè?’

Pieter Van Dessel van Marble Sounds. Beeld Rebecca Fertinel

‘Het begint met een goede hook en een goede melodie. Dan gewauwel, een paar woorden, een zin. En dan begint de grote puzzel.’ In zijn huis in de schaduw van het Atomium en het Koning Boudewijnstadion in noordelijk Brussel vertelt componist en tekstschrijver Pieter Van Dessel (45) over een ambacht dat hij tot in de finesses beheerst. Een verdieping hoger heeft hij een studio ingericht, de rijke kraamkamer van zijn band Marble Sounds.

Vanuit huis werkt Van Dessel gestaag aan een rijk oeuvre, een reeks van inmiddels vijf platen, elk met tien liedjes met een zware vleug melancholie, een toef pathetiek en beklijvende melodieën. In 2010 verscheen de debuutplaat van de band die hij om zichzelf heen bouwde, Nice is good. Onlangs kwam Marble Sounds uit, nummer vijf – een onbetwist hoogtepunt met nóg meer strijkers en nóg meer piano’s dat door de verslaggever (fan sinds 2010) bij deze wordt beloond met vijf stralende sterren.

De gelegenheidsrecensent staat niet alleen. ‘Marble Sounds is een tour de force, een nieuwe drenkplaats op ons ontroerparcours’, oordeelde het Vlaamse tijdschrift Humo. ‘Vijf sterren voor een plaat met tien wereldnummers waar voor uw kleingeld’.

Een ander magazine, Knack Focus, omschreef de vijfde plaat als een ‘haast volmaakte legering van indiehartzeer, sobere neoklassiek en twinkelende kamerpop’. In Nederland, vaag op de hoogte van het bestaan van Van Dessel en zijn band, maakte Oor gewag van ‘pure schoonheid’ en een ‘magnifieke plaat’.

Onveranderd is de zang van Van Dessel, ingetogen en dromerig. Hij heeft het ‘eerste plaat-gevoel’ terug, zegt hij. Marble Sounds is de plaat geworden die hij altijd wilde maken en die zijn verlangens heeft waargemaakt. ‘Het voelt weer fris aan. Daarom heet de plaat ook Marble Sounds. We hebben alles eruit geperst. Dit is Marble Sounds.’

Gelaten en lachend ondergaat hij de confrontatie met een gezwollen perstekst van zijn nieuwe platenmaatschappij, Mayway Records. Marble Sounds is zijn magnum opus, heette het. Schoorvoetend: ‘Al mijn platen zijn me even lief, maar dit is de meest bijzondere.’

In de eerste plaats is hij componist. Van Dessel leverde in België de muziek voor documentaires en gaf kleur aan VRT-series als Albatros en Gevoel voor Tumor. Ook componeerde hij de soundtrack voor het derde seizoen van Undercover, de Nederlands-Vlaamse misdaadserie.

Zijn gezin is nabij in zijn werk. Van Dessel pakt zijn telefoon en toont een filmpje van zijn dochters Martha (10) en Clara (12), vrolijk zingend en springend op de bovenverdieping van het huis in Brussel. Ze zijn te horen op een van de nummers op Marble Sounds, Soon It’ll Make Us Laugh, samen met een Bulgaars koor dat op afstand werd ingehuurd. ‘Hee ja, hee ja!’

Vaderlijk trots: ‘We zaten middenin de lockdown. De plaat was al bijna helemaal opgenomen, maar er kon nog wel iets bij. Je hoort ze niet goed, maar je voelt wel dat twee kinderen meezingen die, met alle respect, geen tempo kunnen houden. Het is een soort mismatch van stemmen.’

Jacket, een ander nummer op Marble Sounds, schreef hij voor zijn vrouw Marie. De tekst is – een kenmerk van de tekstschrijver – niet expliciet. De eerste versie van Jacket was ‘te persoonlijk’, zegt hij, terwijl hij ‘delicate zaken het liefst omfloerst aanpakt’.

‘Het ging over de eerste kus en andere, heel persoonlijke zaken. Dat werkte niet en dat bekte niet. Ik voel geen gêne, maar wilden de mensen dat wel weten? Je hoort muzikanten vaak zeggen dat luisteraars hun eigen interpretatie moeten geven aan teksten. Dat klopt ook wel. Ik heb de tekst universeel gemaakt, in plaats van mijn vrouw te benoemen. Een plaat is geen dagboek, hè.’

En dan is er die onweerstaanbare weemoed, de rode draad in zijn werk, de motor van Marble Sounds. Wat zegt dat over de man achter de band?

Beeld Rebecca Fertinel

Van Dessel wijst op een welhaast poëtische recensie over Marble Sounds die onlangs op een Franse muzieksite verscheen. De sleutelwoorden: bescheidenheid en melancholie. ‘Mooi stuk. Mijn vrouw las het en zei: hij beschrijft de plaat, maar eigenlijk jou. Dat was interessant.

‘Mijn vrouw vindt mij bescheiden. Ik zeg niet dat ik bescheiden ben, dat zou onbescheiden zijn. En de melancholie, daar ging het ook over. Deze plaat staat heel dicht bij mijn persoonlijkheid, zonder neerslachtig te zijn.’

Aarzelend: ‘Ach, ik weet het ook niet precies. Toen ik destijds in Canada (daarover later meer) op mijn gitaartje zat te spelen dacht ik niet: Marble Sounds, ik ga een melancholieke band beginnen. Het was geen opzet, het is erin geslopen. Het is ook mijn stem. Ik klink altijd ernstig. Zelfs als ik een polonaise zou schrijven, zouden mensen zeggen: er zit wel weemoed in, hè.’

Track I: Smoking Was A Day Job (Nice Is Good, 2010)

‘Smoking begon met een gevoel van nostalgie. Het gaat over een onbezonnen, fijne jeugd; mijn jeugd in Hekelgem, een deelgemeente van Affligem. De tekst is geromantiseerd, niet echt autobiografisch. We rookten bijvoorbeeld geen van allen. Dat we voetbalden klopt wel. Het roken heb ik er maar in gelaten, ook al is het geen realiteit. Het maakt ook niet uit.

‘Ik kom niet uit een muzikantenfamilie. Mijn vader heeft wel aanleg, maar is geneesheer. Op mijn achtste ging ik in Hekelgem naar de muziekacademie. Ik leerde noten lezen en koos voor de piano. Gitaarspelen heb ik mezelf geleerd. Guns N’ Roses was mijn band. Ik had dezelfde Gibson Les Paul als Slash in November Rain. De piano was intimiderend. Too many keys, zei John Hiatt ooit. Hij heeft gelijk, maar ik omarm de mogelijkheden van de piano.

‘Ik deed het goed op de academie en ik had een goed gehoor, maar op mijn achttiende had ik geen idee wat ik zou gaan doen en ik brandde ook al niet van ambitie. Een fenomenale pianist was ik ook niet. Ik schreef liedjes, met heel slechte teksten. Ik ben maar rechten gaan studeren, echt iets voor mensen die willen studeren maar niet weten wat precies. Ik was jarenlang zoekende. Pas toen ik in Londen audioproductie ging studeren, begon er iets te dagen.’

Track II: The Advice to Travel Light (The Advice to Travel Light, 2018)

‘Mijn grote geluk is dat mijn vrouw een beurs kreeg van het Prins Albertfonds om in het buitenland te werken. In 2005 zijn we naar Canada verhuisd en in Montreal gaan wonen. Ik heb mijn nine-to-fivejob bij een uitgeverij opgezegd, dat zou ik anders niet hebben gedurfd. Ik volgde mijn vrouw. I traveled light inderdaad, ik stapte met twee koffers in het vliegtuig. Al onze spullen lieten we bij onze ouders achter. Ik had niet eens een mobiele telefoon en ik kende daar niemand.

‘De onthechting was groot. Uiteindelijk zijn we twee jaar in Montreal gebleven. Oké, nu heb ik de tijd, dacht ik. Ik ging voor de muziek en vond een baan bij een studio die muziek voor films en reclames maakte. Zo ben ik erin gerold.

‘Het werk vond ik meteen fantastisch. Ik werkte al graag met beeld en was veel met video bezig. Dit is het, wist ik. Je componeert iets, boekt snel resultaat en je wordt direct uitbetaald. Met liedjes is dat natuurlijk heel anders, maar ik had gevonden wat ik wilde, een baan in de muziek. Nóóit meer een kantoorbaan, was het signaal. En dat was de start van Marble Sounds. In Canada vielen alle stukjes in elkaar.’

Track III: Leave A Light On (Dear Me, Look up, 2013)

‘Ons doorbraaknummer, zou je kunnen zeggen. Je kunt er niet omheen, het is het nummer dat in België de meeste mensen van ons kennen. Sindsdien worden we op de radio vaak aangekondigd als de band van Leave A Light On. Het nummer is bekender dan Marble Sounds zelf, de melodie overstijgt onze naamsbekendheid. De zangeres is Aino Vehmasto, destijds van de band I Am Oak.

‘Ik heb het geschreven voor onze oudste dochter, Clara, hierboven in de kinderkamer naast haar wiegje. Light was het eerste woord dat in me opkwam, leave a light on was de eerste zin. En daarna was het verder puzzelen. Het heeft iets van een etude, eigenlijk is het een slaapliedje.

‘Toen mijn vrouw zei dat Martha ook een eigen liedje verdiende, heb ik Speeches geschreven, het staat op onze vierde plaat. In Speeches staan wel veel details over ons privéleven, achteraf schrok ik er bijna van. Het gaat bijvoorbeeld over die keer dat ze van de trap viel. Ze was nauwelijks gewond, maar zat zo in het verband dat ze wel een mummie leek. Daar zing ik ook over.

‘Tot mijn grote verrassing kwam Leave A Light On ter sprake in een prachtig interview met Thé Lau in het weekblad van De Standaard, vlak voor zijn dood. Hij vertelde dat hij zijn uitvaart aan het regelen was. Leave A Light On zou een van de liedjes worden op de uitvaart, zei hij. Toen hij met zijn vrouw in de auto zat en het op de radio hoorde, hadden ze allebei gehuild. Dat kan niet waar zijn, dacht ik toen ik het las. Dat zegt hij nu wel, maar het gaat vast niet gebeuren. Als hij de lijst nog eens doorneemt, schrapt hij het waarschijnlijk alsnog, omdat het te lang is of zo. Dat kon toch niet? Zo’n man, mijn liedje?

‘Hij stierf en ik heb me nooit echt afgevraagd of ze het op de uitvaart hebben laten horen. Ik kon het gewoon niet geloven. Toen ik later in Nederland Jan Douwe Kroeske ontmoette voor een 2 Meter Sessie met Marble Sounds, hoorde ik dat het inderdaad was gedraaid. Het is een prachtig compliment, het raakt me nog steeds.’

Track IV: Tout et Partout (Tautou, 2016)

‘Vrouwenstemmen horen bij Marble Sounds. Mijn eigen stem is, tja, wel mooi, maar ik vind het fijn om variatie in de zang te hebben. Zelf ben ik een zanger die zingt omdat niemand anders de liedjes zingt. Ik wil niet vals bescheiden zijn hoor, de liedjes die ik maak, passen het best bij mijn stem. Maar het is leuk om er extra kleur aan toe te voegen.

‘De stem van Miwako Shimizu op Sky High op de eerste plaat, dan ben je bijna op een andere planeet. Aino op Leave A Light On, dat geeft zoveel kleur en rijkdom. Dus waarom zou ik het alleen zingen?’

‘Voor de vrouwenstem op Tout et Partout hadden we Jane Birkin gevraagd. We hadden een Franse geluidsman, hij kende een nicht van haar. Zo hebben we geprobeerd haar te bereiken. Nooit iets gehoord. Om promotionele redenen zou het goed zijn geweest, maar ik ben blij dat het uiteindelijk Renée Sys is geworden. Sindsdien is ze ook bij ons gebleven, ook bij de optredens. Als ik haar hoor zingen, grijpt me dat aan.

‘De tekst van Tout et Partout is geschreven door Jean Baudouin, hij is een Canadese vriend die op elke plaat van Marble Sounds meedoet. Toen we in Montreal op vakantie waren, vertelde ik dat ik de plaat Tautou wilde noemen, naar Audrey Tautou. Ze speelt onder meer de hoofdrol in Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Ik ken niet al haar films, maar ik vind haar fantastisch, ik heb een crush op haar.

‘Tautou is onze meest filmische plaat, maar Jean vond de titel niet geweldig. Ik begon te twijfelen, totdat ik in Montreal op een muur een graffititekening zag van Amélie Poulain. Dat is een teken, dacht ik, het moet zo zijn. Het klopte, een naam uit de cinemawereld. Ik ben er nog steeds blij mee.’

Track V: Quiet (Marble Sounds, 2022)

‘We besloten om met de nieuwste plaat een lange aanloop te maken. Dat verdiende de plaat, was ons gevoel. We hebben vier singles uitgebracht. Quiet was de eerste, in juni vorig jaar, en werd opgepikt door de radio.

‘Ik was toen bezig met de soundtrack van het derde seizoen van Undercover. Nico Moolenaar, de geestelijk vader en showrunner van Undercover, hoorde het nummer en dacht dat het misschien wel iets was voor de laatste scène. Dat was straf van hem.

‘Ik begreep hem niet meteen. Undercover staat bol van de dreiging, suspense en actie. En Quiet begint met een lief pianootje, in een totaal andere wereld. Bij dat nummer denk je niet meteen aan een misdaadserie. Maar het werkte. In Quiet – spoileralert – zit ook iets van opluchting.

‘Tv, reclame, film, dat is mijn job. De nummers voor Marble Sounds schrijf ik naast mijn werk, tussendoor in mijn tempo als ik inspiratie heb. Ik kan ideeën laten rijpen. Voor Marble Sounds is mijn werk erg inspirerend. De combinatie maakt me zeer gelukkig.’

Marble Sounds, Marble Sounds, Mayway Records. Te beluisteren op onder meer Spotify en Deezer. Optredens in Hedon Zwolle (24 november) en Tivoli Vredenburg (25 november, uitverkocht).