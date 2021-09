‘Pieter van den Heuvel is nog niet zo bekend, maar dat zal niet lang meer duren. Zijn prenten zijn subliem’

Daan van der Valk van boekhandel De Vries Van Stockum in Haarlem. Beeld Sabine Van Wechem

Jullie nr. 1, Homemakase, is een kookboek over sushi?

‘Dit is meer dan een kookboek. Fotograaf Oof Verschuren – de man van Yvette van Boven – is een Japanliefhebber. Het gaat over sushi maar ook over zijn bezoeken aan Japan, zijn ontmoetingen met Japanse meesters en er staat ook kunst in. Het is zó mooi vormgegeven.’

Maar dat sushi maken is toch hartstikke ingewikkeld?

‘Het is absoluut niet makkelijk, maar Verschuren legt het stap voor stap uit, met uitgebreide foto’s. Je ziet beeld voor beeld wat je moet doen. En dan durf je het wel.’

Nr. 2, 7 en 9 zijn prentenboeken.

‘Ik praat als een rivier gaat over een jongen die stottert. Ik ben verliefd op dit boek geworden. Het is prachtig vertaald door Edward van de Vendel, zelf ook kinderboekenauteur. Vanaf 3 jaar, maar eigenlijk voor iedereen.

‘Het mysterie van het steenhouwertje van meesterillustrator Thé Tjong-Khing is een spannend boek over de restauratie van de KoepelKathedraal in Haarlem. Voor kinderen van 4 tot 9 jaar.

‘Een toren van koe van Pieter van den Heuvel is een fantasierijk verhaal. Van den Heuvel is nog niet zo bekend, maar dat zal niet lang meer duren. Wat een sublieme prenten maakt hij. Stuk voor stuk om in te lijsten.’

Nr. 5 en 10 zijn boeken die ook verfilmd zijn.

‘In de winkel merk je dat Netflix invloed heeft op de boekverkoop. Normale mensen uit 2019 van Sally Rooney is een liefdesverhaal waar je wordt ingezogen.

‘Doe en denk als Arsène Lupin is een komisch zelfhulpboekje dat je leven lichter maakt.’

Hoe gaat het verder?

‘Dit zijn mijn laatste weken bij De Vries Van Stockum. Na tien jaar stap ik over naar Athenaeum Boekhandels in Amsterdam. Met een lach en een traan vertrek ik uit Haarlem, want ik ga de leuke klanten missen die je bijna persoonlijk kent. Maar soms moet je weer iets nieuws doen in je leven. Dit is ook mijn laatste Boekenraad voor de Volkskrant.’

Toptien van Boekhandel De Vries Van Stockum in Haarlem

1. Oof Verschuren: Homemakase; Nijgh Culinair

2. Jordan Scott: Ik praat als een rivier; Querido

3. Jac. P. Thijsse: Nu ga ik er eens op uit; Van Oorschot

4. Gerard Janssen: Dikke oude bomenboek; Snor

5. Sally Rooney: Normale mensen; Ambo Anthos

6. Yvette van Boven: Van Bovens leftovers; Nijgh Culinair

7. Thé Tjong-Khing: Het mysterie van het steenhouwertje; Leopold

8. Koen Caris: Stenen eten; Atlas Contact

9. Pieter van den Heuvel: Een toren van koe; Gottmer

10. Stephane Garnier: Doe en denk als Arsène Lupin; Kosmos

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Herman Koch: Een film met Sophia; Ambo Anthos

2. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

3. Arnon Grunberg: De dood in Taormina; Nijgh & Van Ditmar

4. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus

5. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

6. Esther Verhoef: De nachtdienst; Prometheus

7. Stephen King: Billy Summers; Meulenhoff Boekerij

8. Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman: Derksen; Inside

9. Raynor Winn: Het zoutpad; Balans

10. Suzanne Vermeer: Dwaalspoor; A.W. Bruna