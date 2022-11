Pieter Jan Leusink gaat toch weer dirigeren, ondanks uitspraak over seksuele intimidatie

Dirigent Pieter Jan Leusink in Elburg in 2012. Beeld Hollandse Hoogte / Jörgen Caris

De zomer leek het nog alsof hij zou stoppen. Maar in december keert Pieter Jan Leusink gewoon weer terug als dirigent bij zijn Bach Choir & Orchestra of the Netherlands – alsof er nooit melding is gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, noch een uitspraak is geweest van het College voor de Rechten van de Mens.

Het College oordeelde begin juni dat Leusink zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie van twee vrouwelijke musici. De dirigent en muzikaal ondernemer, bekend om zijn vele uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion en andere barokhits, zou de vrouwen belangrijke posities in het orkest in het vooruitzicht hebben gesteld. Een voorwaarde was dat zij zich door hem lieten coachen en begeleiden, met als verplicht onderdeel om bij de dirigent thuis te repeteren en overnachten.

De musici werkten op projectbasis, maar volgens het College was er sprake van een machtspositie. De dirigent zou tijdens die overnachtingen het initiatief hebben genomen tot seksuele handelingen. Uit angst dat Leusink hun contracten zou beëindigen, voelden de musici zich verplicht daarmee in te stemmen. Het College verweet de stichting die Leusinks muziekgezelschap beheert dat die geen veilige werkomgeving had geboden.

De uitspraak kwam vier jaar nadat anonieme zangeressen in het actualiteitenprogramma Brandpunt+ melding hadden gemaakt van ongepast gedrag. Na die tv-uitzending dirigeerde Leusink gewoon door. Vijf dagen na de uitspraak van het College kwam dan wel het persbericht dat Leusink zijn taken neer zou leggen. Niet uit berouw, maar wegens niet nader gespecificeerde bedreigingen die voort zouden komen ‘uit controverses in het verleden’.

Volgens dat persbericht vonden er afrondende gesprekken plaats met een potentiële vervanger. Die kwam er niet. Wel dirigeerde concertmeester Enrique Gómez-Cabrero Fernández kleinschaligere concerten. De concerten van het Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, dat zonder subsidie werkt en zelf concertzalen afhuurt, worden onder de aandacht gebracht met paginagrote krantenadvertenties. Na het item in Brandpunt+ verdwenen de portretfoto’s van Leusink, na de uitspraak van het College ontbrak dus ook zijn naam.

Pieter Jan Leusink wilde de Volkskrant niet te woord staan. Susanne Streefkerk-Stoker, directeur van de stichting Klassieke Concerten Nederland die het ensemble exploiteert, wilde alleen per e-mail (‘griep’) reageren. In een statement staat onder meer dat er nooit aangifte tegen Leusink is gedaan, dat hij in het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag en dat hij het nu ‘onverstandig’ vindt dat hij relaties met leden uit zijn gezelschap is aangegaan.

Ook zou uit een onderzoek van de arbeidsinspectie en uit een externe enquête blijken dat de medewerkers de werksfeer als ‘veilig’ beoordelen. Eerder liet de directeur aan NRC weten dat Leusinks terugkeer de ‘uitdrukkelijke wens’ is ‘van alle musici, medewerkers en bestuursleden’.