Pierlots gambaklank is als het warme vest dat je graag om je heen trekt ★★★★☆

Van Philippe Pierlot, een Belgische veteraan op de viola da gamba, bestaan tientallen plaatopnamen. Meestal duikt hij op in het Ricercar Consort, dat hij in 1980 mede heeft opgericht. Pas nu, tegen z’n 65ste, zet hij de stap naar een soloalbum. Onder de titel Meditation haalt Pierlot een fraai boeket Engelse, Franse en Duitse gambamuziek tevoorschijn.

Het is droefheid troef in Frobergers Méditation, faite sur ma mort future, een overpeinzing over de aanstaande dood. Op klavecimbel, het oorspronkelijke instrument, klinkt dit stuk al herfstig genoeg, in zijn arrangement legt Pierlot er nog eens een rouwfloers omheen.

Ook Tobias Hume en Marin Marais waren componisten die soms leden aan het leven. Gelukkig is daar nog J.S. Bach: in twee menuetten uit de Eerste cellosuite breekt eindelijk de zon door. Pierlots gambaklank, opgenomen in een Toscaans kerkje, is als het warme vest dat je graag om je heen trekt.

Philippe Pierlot Meditation Klassiek ★★★★☆ Flora