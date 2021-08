Pierce Brosnan is het enige pluspunt van de mislukte actiekomedie The Misfits ★☆☆☆☆

The Misfits

Er hangt een zeer dubieus luchtje aan het in Abu Dhabi en Dubai opgenomen The Misfits, onder meer dankzij die idiote Arabische nep-namen, de karikaturen en de scène waarin iemand zegt dat alle moslims Mohammed heten. Harlins Fast and Furious-derivaat speelt zich grotendeels af in de fictieve woestijnstaat Jaziristan, vandaar.

Pierce Brosnan, het enige pluspunt van The Misfits, vertolkt een meesterdief die met Robin Hood-achtige criminelen aast op de goudschat van terroristen: de opbrengst gaat naar Unicef, ter bestrijding van de vluchtelingencrisis. Was ook een goed doel voor het filmbudget geweest, want The Misfits bevat geen minuut die de opnamen rechtvaardigde – zeker niet die eindeloze kots- en schijt-massascène.

The Misfits Actiekomedie ★☆☆☆☆ Regie Renny Harlin Met Pierce Brosnan, Nick Cannon, Rami Jaber, Hermione Corfield, Jamie Chung, Mike Angelo, Tim Roth. 94 min., in 43 zalen