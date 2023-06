Piepende gitaren of kleinkunst in de tuin bij Dirk en Carla: elk klein festival heeft zijn eigen charme

Festival MadNes op Ameland. Beeld Tjeerd Derkink

MadNes

Waar: Ameland

Wanneer: 30 juni-2 juli

Entreeprijs: € 174,50 (uitverkocht)

Aantal bezoekers: 5.000

Grootste namen: Jett Rebel, Hang Youth, Sophie Straat

Op strandfestival MadNes kan de bezoeker (leren) surfen en skaten, een graffitiworkshop volgen of salsa dansen. Maar gewoon bandjes kijken kan ook. MadNes telt maar liefst zes podia, die verschillen qua grootte en genre. Het programma sluit volgens organisator Symen Verbruggen aan bij de skate- en surfcultuur: ‘Veel surfers en skaters zijn ongeremd en avontuurlijk; daardoor staan ze open voor artiesten die ze nog niet kennen. We hebben van een aantal artiesten gehoord dat ze op MadNes een van hun leukste optredens hebben gehad, omdat het publiek hier zo hard uit z’n dak gaat.’

Op het festival heerst volgens Verbruggen een groot gevoel van saamhorigheid. ‘Het leuke is dat je een flinke reis moet maken naar Ameland. Op de boot krijgen veel mensen al een vakantiegevoel: je bent echt even weg.’

MadNes wordt omarmd door de eilanders: lokale bedrijven en instanties werken graag met het festival samen. ‘Ieder jaar organiseren we op MadNes een bingo voor de bewoners van het plaatselijke verzorgingscentrum. Vorig jaar kwam Imca Marina zingen, waarop er spontaan een polonaise ontstond van ouderen en festivalgangers.’

Festival Hongerige Wolf. Beeld Jan Lenting

Hongerige Wolf

Waar: Hongerige Wolf (Groningen)

Wanneer: 14-16 juli

Entreeprijs: € 105

Aantal bezoekers: 2.000 per dag

Grootste namen: Néomí, Lotte Walda, St. Solaire

Dit kleine Groningse festival is niet vernoemd naar het roofdier, maar naar het dorp waar het plaatsvindt. Het Oost-Groningse gehucht Hongerige Wolf telt ongeveer zeventig inwoners, maar in het derde weekend van juli zijn er zo’n tweeduizend mensen op de been. De bezoekers zijn deels gezinnen en liefhebbers van de omgeving. Joelie Stork, woordvoerder van Hongerige Wolf: ‘We hebben ook oudere bezoekers die het leuk vinden om het festival te combineren met een fietstocht, want je kunt in de buurt mooi langs de graanvelden fietsen.’

Het programma bestaat uit muziek, theater, dans, poëzie, film en combinaties daarvan. De bewoners van Hongerige Wolf worden nauw betrokken bij de organisatie. Bezoekers staan regelmatig naar voorstellingen te kijken in een tuin of schuur van een bewoner. ‘In die zin wordt het dorp opengesteld als festivalterrein.’

Het festival is ontstaan vanuit het dorp zelf, toen oprichter Ruth Weites haar 30ste verjaardag graag in haar geboortedorp wilde vieren. Het verjaardagsfeest nam de vorm aan van een interdisciplinair festival. Hoewel Weites Hongerige Wolf inmiddels heeft losgelaten, blijft de erfenis van haar verjaardag bestaan.

Son Mieux op Weitjerock 2022. Beeld Sven Dullaert

Weitjerock

Waar: IJzendijke (Zeeland)

Wanneer: 28-29 juli

Entreeprijs: € 49,50

Aantal bezoekers: ca. 1.500 op vrijdag, ca. 4.500 op zaterdag

Grootste namen: Warhaus, Rondé, Van Dik Hout

Peter van Hanegem, medeoprichter van Weitjerock, ging jarenlang met een grote groep vrienden naar Torhout/Werchter. Toen dat festival na 1998 de plaats Torhout verliet en verder ging als Rock Werchter, bleef de Zeeuws-Vlaamse vriendengroep achter zonder een festival in de buurt. Ze besloten daarom het heft in eigen handen te nemen en in 1999 zelf een festival op te zetten: Weitjerock. ‘Het was bij mij in het weiland, ik denk dat er 120 man waren,’ vertelt Van Hanegem.

Inmiddels is Weitjerock uitgegroeid tot een professioneel evenement, al blijft de organisatie non-profit. Van Hanegem: ‘Wij hoeven er geen geld mee te verdienen, we steken de opbrengst liever in de beleving. Bij sommige grote festivals merk je dat het echt een verdienmodel is, dat er alleen maar wordt gekeken hoe er zo efficiënt mogelijk zo veel mogelijk geld mee verdiend kan worden.’ Zo niet bij Weitjerock, waarvoor de kaartjes mede dankzij de vele vrijwilligers betaalbaar blijven.

De bezoekers gedragen zich altijd keurig. ‘Het is een heel kalm, gemoedelijk festival. We hebben nooit problemen, zelfs bij de politie hebben we een goede reputatie.’

Sophie Straat op FestiValderAa 2022. Beeld Niels Knelis

FestiValderAa

Waar: Schipborg (Drenthe)

Wanneer: 7-9 juli

Entreeprijs: € 100

Hoeveel bezoekers: 4.000

Grootste namen: Ellen ten Damme, Lucas Hamming, The Vices

Een dag na de vorige editie van FestiValderAa liep de natuurvergunning van het festival af. Het vindt plaats in natuurgebied Drentsche Aa, deels Natura 2000-gebied. Een groot terrein met tienduizend bezoekers in een weekend kan dus niet meer, maar een andere locatie is op dit moment geen optie. ‘Het is er te mooi om weg te gaan,’ zegt artistiek leider Vanja van Guldener.

FestiValderAa vindt nu plaats in een hotel en een restaurant in het natuurgebied, zodat er geen generatoren nodig zijn. De acts worden grotendeels verdeeld over deze twee locaties, die een paar kilometer van elkaar verwijderd zijn. Om de natuur te ontlasten ligt het bezoekersaantal een stuk lager dan voorheen. Maar dat is niet erg, vindt Van Guldener: ‘De route tussen de twee locaties is de prachtigste wandeling in Drenthe. Met zo’n mooi natuurgebied moet je ook voorzichtig zijn.’

Naast gevestigde namen is er ook ruimte voor lokaal talent. Een nieuw onderdeel zijn de huis-tuin-en-keukensessies, waarbij bezoekers te gast zijn bij omwonenden. Kleinkunstenaar Marit Nygård zingt in de tuin bij Dirk en Carla, en is er een literair programma bij Klaas en Gre thuis. Voor kinderen zijn er workshops en voorstellingen in Mariannes kinderparadijs.

Concert van John Coffey bij Beton-T in Utrecht, de locatie waar festival Loose Ends dit jaar plaatsvindt. Beeld Ward Mevis

Loose Ends

Waar: Utrecht

Wanneer: 26 augustus

Entreeprijs: € 32

Hoeveel bezoekers: 2.000

Grootste namen: Deadletter, Tramhaus, Cumgirl8

De eerste editie van Loose Ends, in 2019, was een hit in de garagerock- en postpunkscene. Het eenmalige karakter gaf die dag op de NDSM-werf in Amsterdam een hoog ‘had je bij moeten zijn’-gehalte.

Vier jaar later wordt Loose Ends nieuw leven in geblazen, door een samenwerking van organisator Friendly Fire met het Utrechtse podium TivoliVredenburg. Loose Ends is verplaatst naar Beton-T in Utrecht, een industrieel aandoende plek die goed aansluit bij het rauwe karakter van het festival. ‘Bij Loose Ends richten we ons op één bepaalde vibe, van piepende gitaren en omvallende amps. Voor een grootschalige, cleane productie moet je bij Lowlands zijn,’ aldus Louisa Steenbakker van TivoliVredenburg.

Een aantal van de acts uit 2019 veroverden later de grote festivalweiden. Programmeur Lisa de Jongh probeert deze acts op het juiste moment te vinden: ‘De meeste van de bands hebben we allemaal zelf live gezien. Gescout, zeg maar. We hopen een festival te zijn dat acts kan programmeren op het moment dat er al wel wat reuring omheen is, en dat ze na Loose Ends op eigen kracht Nederland kunnen veroveren.’