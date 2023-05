Pianist Yulianna Avdeeva laat op ‘Resilience’ bijtende angst en broeierige wanhoop horen ★★★★☆

De Russische pianist Yulianna Avdeeva (37) hing haar nieuwe album Resilience op aan Wladyslaw Szpilman, de Pools-Joodse radiopianist die wist te ontsnappen aan het concentratiekamp en daarna voor het verzet wapens smokkelde. Hij overleefde de oorlog en ging weer bij de Poolse radio werken. Het boek dat hij schreef over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verfilmd door Roman Polanski (The Pianist, 2002).

Avdeeva kreeg van Szpilmans zoon de partituur van The Life of the Machines (1933), een suite die Szpilman in 1933 componeerde. Het begint ratelend en hamerend, alsof je naar Modern Times van Charlie Chaplin kijkt, met die eindeloos doordraaiende fabrieksmachines. De jazzy elementen laat Avdeeva er subtiel doorheen schijnen.

In de Vierde pianosonate (1955) van Mieczyslaw Weinberg (in 1939 Polen ontvlucht, familie vermoord door de nazi’s) laat Avdeeva bijtende angst (timmerende vingers) en broeierige wanhoop horen. Haar weifelende frasering in het derde deel echoot Weinbergs afschuwelijke herinneringen.

Yulianna Avdeeva Resilience Klassiek ★★★★☆ Pentatone