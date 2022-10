Pianist Wolfert Brederode over zijn werk met ECM, het beroemdste jazzlabel van Europa

Wolfert Brederode Beeld Peter van Breukelen

Het Duitse platenlabel ECM Records is sinds de oprichting in 1969 uitgegroeid tot een van de beroemdste, meest toonaangevende jazzlabels ter wereld. In de Verenigde Staten heb je Blue Note en Impulse!, Europa heeft ECM in München, dat onder de bezielende leiding van Manfred Eicher (79) al honderden titels uitbracht.

Op ECM kom je niet zomaar met je muziek. Een bandje sturen met demo’s heeft geen zin. Ook het aandragen door andere muzikanten werkt bij Eicher niet. ‘Manfred bepaalt zijn eigen koers’, weet Wolfert Brederode (48).

De Haagse pianist bracht onlangs bij ECM Ruins and Remains uit, zijn vierde album als bandleider en het eerste op dat label dat een volledig Nederlandse bezetting heeft. Brederodes werk bevindt zich daarmee in dezelfde catalogus waarvoor Eicher in de jaren zeventig iconen als Keith Jarrett en Pat Metheny tekende. Jarrett bracht op ECM in 1975 zijn klassiek geworden The Köln Concert uit, maar Eicher ging ook in zee met Steve Reich (Music for 18 Musicians, 1978) en componist van modern klassiek Arvo Pärt.

‘Manfred heeft nog altijd zijn voelhoorns aan staan en pikt zelf die muzikanten eruit die hij interessant vindt’, weet Brederode, die al meer dan 20 jaar met Eicher samenwerkt. Ze ontmoetten elkaar toen de pianist nog in de band van de Zwitserse zangeres Susanne Abbuehl speelde, die voor ECM in 2001 het album April opnam.

‘Manfred zag me met haar spelen en ook ter plekke arrangeren. Hij vroeg of ik zelf niet eens wat kon laten horen. Ons eerste contact bestond eruit dat hij mijn spijkerbroek zo mooi vond, of ik die niet ook voor hem kon bestellen. In ruil voor twaalf cd’s stuurde ik hem een broek.’

Wolfert Brederode Beeld Peter van Breukelen

Muzikaal lagen ze ook al snel op één lijn. ‘Manfred houdt ook erg van zowel klassiek als jazz. Zelf vind ik strijkkwartetten een van de mooiste bezettingen in de klassieke muziek. Op mijn nieuwe album werk ik met het Matangi Quartet en drummer en percussionist Joost Lijbaart, met wie ik al 15 jaar intensief samenspeel.’

Een keuze die Eicher aansprak. ‘Het is echt niet zo dat Manfred tegen alles wat je voorstelt ja en amen zegt, maar toen hij in 2018 hoorde over mijn project met Matangi en drummer Joost Lijbaart, raakte hij enthousiast.

Na twee albums met Abbuehl bracht Brederode er op ECM al drie uit onder eigen naam. Daarnaast speelt hij nog altijd in het kwartet van saxofonist Yuri Honing, met wie de voorbereidingen voor een nieuw album net begonnen zijn.

Ruins and Remains was aanvankelijk een suite ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 2018 honderd jaar geleden, vertelt Brederode. Een vroege versie van het werk was al uitgevoerd en had bij Eicher enthousiasme opgeroepen. ‘We hadden zelfs al opnamedata staan, toen corona aan alles een eind maakte.’ Drie keer moesten de opnamen worden uitgesteld, wat Brederode wel de gelegenheid gaf het stuk uit te breiden en aan te passen aan deze tijd. ‘Oorspronkelijk speelde de thematiek van vallen en opstaan al een rol. Sinds corona begin 2020 is er veel veranderd in mijn leven. Het grote plaatje, de oorlog, past er ook in, maar het zien wat je uit ruïnes weer kunt opbouwen is voor mij nu persoonlijker geworden.’

Covid, gebeurtenissen op relationeel vlak en het overlijden van zijn vader verwerkte hij in de muziek. Maar ook de fraaie lente van 2020 komt terug in een nummer als Cloudless. ‘De stilte die er overal was, de blauwe luchten zonder vliegtuigstrepen, dat had iets moois.’

Toen Brederode samen met strijkkwartet en drummer in augustus eindelijk naar Bremen mocht om in de beroemde Sendesaal hun album op te nemen, was Eicher zoals op bijna alle ECM releases de producer. ‘Alleen zat hij niet achter een scherm in de studio, zoals meestal, maar was hij het eenkoppige publiek in de zaal. Wij speelden zonder headsets en monitors, Manfred had alle microfoons precies afgericht zodat de juiste mengvorm van muziek en zaalakoestiek ontstond. Dat kan hij als geen ander.’

Het serene spel tussen stilte, ruimte en muziek speelt op veel ECM-albums een cruciale rol, ook op het fraaie Ruins and Remains. ‘Ik wilde dat het geluid van strijkers zich mengde met bijvoorbeeld de naklank van de piano en de percussieklanken van de zeer zacht spelende Joost.’ De twee steeds terugkerende thema’s ‘ruins’ en ‘remains’ verbinden de stukken op het album, die gekenmerkt worden door het spaarzame spel van Brederode.

Geen noot te veel, en toch een verhaal vertellen, dat beviel Eicher wel. ‘Ons spel past ook goed binnen de esthetiek die je op veel ECM platen terughoort en waar Manfred van houdt. Zuinig zijn met noten, en alleen die spelen die je echt nodig hebt. Niet iets spelen omdat je denkt dat het zo moet. Dat heeft Manfred gelijk door en dan moet het opnieuw.’

Wolfert Brederode: Ruins and Remains. ECM Records. Albumpresentatie 15/10, Bimhuis, Amsterdam.