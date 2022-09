Pianist Tord Gustavsen serveert een wat flauwe combo van klassieke muziek en Scandinavische folk ★★★☆☆

Pianist Tord Gustavsen in het midden. Rechts Steinar Raknes en links Jarle Vespestad.

De Noorse pianist Tord Gustavsen is deze dagen voor maar liefst vijf optredens in Nederland en speelde zaterdag met zijn trio in een uitverkocht Amsterdams Bimhuis. Hij mag dan ook worden gerekend tot een van de boegbeelden van de Scandinavische jazz en staat symbool voor het verstilde, elegante geluid van het ECM-platenlabel waarop hij onlangs zijn vijfde trio-album uitbracht.

Opening is opnieuw een mooi, contemplatief album waarop Gustavsen, net als in het Bimhuis, begeleid wordt door Steinar Raknes op contrabas en Jarle Vespestad op drums. Wat Gustavsen goed kan, is het combineren van elementen uit de klassieke muziek met Scandinavische folk en vleugjes elektronische muziek.

In het Bimhuis werd dit allemaal net iets te veel benadrukt door het trio in een rookwolk te laten beginnen, opgeluisterd door als een windbriesje klinkende elektronica. Gustavsens lichte toetsaanrakingen betoverden echter al meteen in wat hij zelf een van Bach geleend mantra noemde, dat overging in een Zweeds volkswijsje.

Hij zou het combineren van diverse genres en stijlvormen anderhalf uur lang verder knap voortzetten, maar op een gegeven moment leek het toch een trucje te worden.

Dan weet je dat er na een stukje mijmerjazz een olijke melodie volgt, en dan blijkt de zorgvuldige opbouw van zijn laatste album Opening te worden ingeruild voor iets te behaagziek spel. Zo was de melodieuze fluittoon die Raknes zittend op de grond elektronisch opwekte wat potsierlijk en ontbrak het in Ritual net aan dat beetje dreiging die de plaatversie zo spannend maakt.

Gustavsen zelf leek ook niet heel erg in zijn element. Hij mopperde wat over de verkrijgbaarheid van zijn cd’s en had al snel geen zin meer in inleidende praatjes. Er werd bij vlagen prachtig gespeeld, maar echt losgaan deed het trio niet.