Pianist Mattias Spee dook eigenhandig stukken van Hans Henkemans op uit archiefdozen ★★★☆☆

Een album met pianomuziek van Hans Henkemans (1913-1995), volgende week te verschijnen, smeekt om een jubelrecensie. We hebben drama: een componist die door de jeugd van de jaren zestig werd afgeserveerd. We hebben een jonge redder: de Nederlander Mattias Spee (1997). En we hebben premières van stukken die Spee soms eigenhandig uit archiefdozen heeft opgevist.

Behalve componist en psychiater was Henkemans een eersteklas pianist. Debussy was zijn held, en dat hoor je. De driedelige Sonatina is speels en helder. De Sonata is donkerder van toon, peinzender ook, met een stuiterend slotdeel. Smeuïge romantiek en strak neoclassicisme wisselen elkaar af in het Concert voor piano en strijkorkest, met Philharmonie Zuidnederland en dirigent Ed Spanjaard.

Dat het geen jubelrecensie wordt, ligt niet aan Mattias Spee. Laat zijn vaardige vingers vooral doorgaan met redden. Het is Henkemans’ verbeelding die blijft steken. In zijn beschaafde stijlgemiddelde bestaat muziek die origineler en eigenwijzer is.

Mattias Spee Hans Henkemans Klassiek ★★★☆☆ TRPTK