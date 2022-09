Pianist Igor Levit onderneemt een fascinerende expeditie op Tristan ★★★★☆

Het zegt iets over de statuur van de Duitse, in Rusland geboren pianist Igor Levit dat het label Sony hem op zijn eerste niet-soloalbum vijftig minuten laat uittrekken voor een zelden gespeeld, niet drempelloos werk: Tristan van Hans Werner Henze. Die componeerde het stuk in 1973 als een hommage aan Richard Wagners onheilszwangere opera Tristan und Isolde. Henze richtte het in voor piano, symfonieorkest en tape, met daarop geluiden als een hartenklop en een jongensstem die vertelt over Isoldes liefdesdood.

Levit onderneemt de fascinerende expeditie met het Leipzigse Gewandhausorchester en dirigent Franz Welser-Möst. Hij plaatst er 19de-eeuwse pianosolo’s omheen, deels in arrangement, zoals de ouverture tot Tristan und Isolde. Merkwaardig: onder Levits vingers klinkt deze iconische muziek eerder als een filosofisch traktaat, dan als het voorspel tot een bedwelmende liefde. In Liszt (Harmonies du soir) en Mahler (Adagio uit de Tiende symfonie) vallen in de hoogte een paar bitse aanslagen op.

Igor Levit Tristan Klassiek ★★★★☆ Sony Classical