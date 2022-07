Pianist Hannes Minnaar op het orgel in de Grote Kerk van Breda, dat betekent extra stoelen erbij ★★★★☆

Het Hillen-orgel in de Grote Kerk van Breda. Beeld Merlijn Kerkhof

Tien minuten voor aanvang worden er nog snel vijf rijen stoelen bij gezet. Ook die extra stoelen blijken niet toereikend voor het publiek dat zondagmiddag naar de Grote Kerk van Breda is gekomen. De reden: Hannes Minnaar, een van Nederlands meest begenadigde en succesvolle pianisten, geeft een recital. Maar nu eens niet op de piano. De zomer is voor hem de ideale gelegenheid om een uitstapje te maken naar zijn andere liefde: het orgel.

De ‘orgelzomer’ is weer begonnen, met honderden concerten in Nederland die vaak nog gratis toegankelijk zijn ook – al wijst de organisator in Breda vriendelijk doch dwingend op de collectebus. Die collecte is nodig, want het Hillen-orgel wacht een onderhoudsbeurt. Van gebreken (onder meer een windlekkage) is weinig te merken, zoals je ook amper hoort dat Minnaar door zijn pianopraktijk weinig tijd voor het orgel overheeft. Sterker, hij zou ook op dit instrument internationaal carrière kunnen maken.

Bachs Toccata in C-groot (BWV 564) klinkt feestelijk op het Hillen-orgel (1969), dat duidelijk van klank is en ook, blijkt vooral in het adagio, wat gedateerde stemmen heeft (wat vooral zo moet blijven: karakter). Wie de Bach-opnames kent van wijlen Jacques van Oortmerssen, zou wel kunnen raden dat Minnaar bij hem studeerde.

Maar het is helemaal Franz Liszts grote werk, Ad nos, ad salutarem undam, dat nieuwsgierig maakt. Het is zowel een work-out voor de organist als voor zijn helpers, die de registers moeten uittrekken. En zou dit niet eigenlijk thuishoren op een romantisch orgel? Minnaar, niet geboren voor de niemendalletjes, blijkt niet alleen een toonbeeld van stabiliteit, deze mate van vingervlugheid hoor je als orgelliefhebber zelden. Duurde het een halfuur? Langer? Alle besef van tijd is vakkundig weggespeeld.