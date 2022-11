Pianist Elizabeth Brauss schakelt rimpelloos van eenvoud naar potsierlijkheid naar swing ★★★☆☆

Pianist Elisabeth Brauss Beeld Felix Broede

In Engeland en Duitsland wordt de Duitse pianist Elisabeth Brauss (27) al breeduit geprezen om haar veelzijdigheid en intelligente spel. In Nederland begint haar naam nu ook te gonzen. De Edesche Concertzaal, de gerenoveerde Noorderkerk in Ede, heeft Brauss aangetrokken als artist in residence. Ze geeft drie concerten (in het voorjaar nog met violist Noa Wildschut en cellist Alexander Warenberg), waarvoor ze zelf het programma mocht bepalen.

De paars verlichte muren staken strak af tegen het houten kerkkarkas en het grote Ypma-orgel. Op de Bösendorfer Imperial-vleugel met zijn volle, boterige klank begon Brauss met Bachs klaviertranscriptie van het hoboconcert van tijdgenoot Alessandro Marcello. Haar aanslag was aan de plompe kant. Het bedachtzame, donkere middendeel klonk te mechanisch en het derde deel had te weinig flair om er echt door getroffen te worden.

In de hierop volgenden Variations sérieuses van Mendelssohn, toonde zich haar fijnzinnigheid. Het hoofdthema is niet het interessantst, het zijn de zeventien korte variaties met een waaier aan tempowisselingen en sfeerveranderingen die boeiend zijn. Zo ook Brauss’ spel: ze wendde subtiele dynamiek aan in bijvoorbeeld de zesde variatie; zacht en hard in de dialoog tussen laag en hoog. Steeds vinniger rolde ze de loopjes uit totdat ze evenwichtig de barokke fuga van de achtste variatie aanving.

De verzameling miniaturen van In einer Nacht van Paul Hindemith is een mallemolen van verwarrende dromen en nachtelijke hersenspinsels. De grilligheid lag Brauss: ze schakelde rimpelloos van eenvoud naar potsierlijkheid naar swing (jazzy intervallen, een onbehouwen foxtrot). Getypeerd door onbesuisdheid miste haar pianistiek subtiliteit - in Liszts Dante sonate, naar Dantes La divina commedia, timmerde ze van hel naar paradijs. Maar onthoud haar naam, want Brauss is een verfrissend musicus.