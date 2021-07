Phylicia Rashad (Claire Huxtable uit The Cosby Show) in opspraak na tweet over vrijlating Bill Cosby

Phylicia Rashad Beeld Getty

Ze speelde tweemaal de echtgenote van Bill Cosby, waaronder tussen 1984 tot 1992 als Clair Huxtable in The Cosby Show, een van de populairste sitcoms van de jaren tachtig, maar eigenlijk is Phylicia Rashad nooit van de zijde van Cosby geweken. Ook niet toen de acteur er door tientallen vrouwen van werd beschuldigd dat ze door hem zouden zijn gedrogeerd en verkracht. In 2018 werd Cosby schuldig bevonden en veroordeeld tot een celstraf die tot tien jaar zou kunnen oplopen. Nadat hij vorige week vanwege een vormfout werd vrijgelaten, en terwijl zijn slachtoffers nog in shock waren over deze wending, twitterde Rashad al dat ‘een groot onrecht eindelijk was rechtgezet’.

De tweet werd snel verwijderd; in een nieuw bericht stelde Rashad dat ze ‘slachtoffers van seksueel misbruik volledig zou ondersteunen’. Howard University (in Washington D.C.), waar Rashad net was aangesteld als dean (afdelingshoofd) van het College of Fine Arts, voelde zich geroepen te reageren op de tweet van hun nieuwe werknemer.

De universiteit deed een verklaring uitgaan waarin Rashad op de vingers werd getikt: ‘Slachtoffers van seksueel geweld zullen altijd onze eerste prioriteit zijn.’ De oorspronkelijke tweet zou blijk geven van een ‘ongevoeligheid’ voor de positie van deze slachtoffers. ‘Persoonlijke opvattingen van leidinggevend personeel zijn geen weerspiegeling van de opvattingen van Howard University’, stelde de universiteit bovendien.

Op sociale media werd de roep om het vertrek van Rashad steeds luider. Dit weekend stuurde zij een brief aan de studenten en hun ouders, waarin ze beloofde zich te gaan verdiepen in de positie van slachtoffers van seksuele misdrijven, onder meer door ‘actief luisteren’ en het deelnemen aan trainingen.

Bill Cosby is ondertussen in de bres gesprongen voor Rashad, met de mededeling dat haar grondwettelijke freedom of speech in het geding is op Howard University.