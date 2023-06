Phoebe Waller-Bridge is geil, geestig en uiteindelijk geniaal in de bioscoopversie van ‘Fleabag’ ★★★★★

Phoebe Waller-Bridge in de theaterversie van ‘Fleabag’.

Ze is grof, cynisch, geil, geestig – en gevaarlijk zelfdestructief. Liefhebbers van de tv-serie Fleabag (2016-2019), een hoogtepunt in de moderne seriegeschiedenis, kunnen nu hun hart ophalen in de bioscoop. Fleabag, geschreven en gespeeld door Phoebe Waller-Bridge, begon ooit als theatersolo – een gedurfde onewomanshow op het Fringe Festival in Edinburgh –, groeide toen uit tot een internationaal seriesucces en keerde in 2019 triomfantelijk terug naar een uitverkocht West End. Van die versie, met Waller-Bridge in een rode trui op een stoel op toneel, is nu een liveregistratie te zien.

En het weerzien is fenomenaal. Dit is de oerversie van de veel breder uitgesponnen serie, het kernachtige destillaat, waarin al alles zit samengebald wat de serie zo geweldig maakt. Waller-Bridge zit, en ze praat. Dat is het. Haar personage is een rommelige, zoekende, neurotische millennial, die luchtig over haar leven vertelt. Ja, ze heeft een moeilijke relatie met haar vader en zus, is misschien een licht problematische drinker en bestiert een kwijnend café met caviathema, op de rand van een faillissement. Maar deze Fleabag slaat zich monter door het leven, met een onstuimig seksleven en een gezonde dosis zwarte humor. Toch?

Lang gaat de kijker mee in dit aanstekelijke zelfbedrog, tot de realiteit onherstelbare gaten in het pantser slaat.

Vooropgesteld: het is geweldig naar zo’n stoere, autonome en schaamteloze vrouw te luisteren – nog altijd een zeldzaamheid op toneel, in series en films. Waller-Bridge heeft daarbij een feilloos gevoel voor de juiste gênante details, zoals de bruine veeg op de muur van dat triootje – tijdens haar menstruatie (Stralend: ‘It was lovely.’)

Over de auteur Herien Wensink is chef kunst van de Volkskrant en theaterrecensent. Ze schrijft over toneel, film, series en popcultuur in bredere zin.

In deze registratie, met meestal simpelweg haar gezicht in close-up, valt eens te meer op wat een veelzijdige actrice ze is. Waller-Bridge speelt niet alleen Fleabag, maar ook haar zus, vriendin Boo en een reeks minnaars, die ze elk met net even een andere uitdrukking of stembuiging doeltreffend neerzet. Bij vlagen is dat stand-upcomedy, en haar tekstbehandeling en timing zijn perfect.

Geniaal wordt het als ze subtiel de tragiek het verhaal in laat sijpelen. Steeds wordt een nieuw ontluisterend stukje van het hele verhaal van Fleabag onthuld, en brokkelt haar zorgvuldig geconstrueerde zelfbeeld verder af. Daaronder sluimert niet alleen een gapende leegte, maar ook een diep verdriet. Dit theater moet het niet hebben van groot, overweldigend drama, maar van subtiel psychologisch raffinement, dat uiteindelijk toch ook meedogenloos doel treft.

Hoe Waller-Bridge haar verhaal opbouwt, beheerst en behendig doseert, en haar publiek uiteindelijk om het lot van een cavia (en tegelijk zoveel meer) tot tranen brengt, is niets minder dan meesterlijk.