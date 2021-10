Philippe Besson onderzoekt een alledaags drama

Beeld De Bezige Bij

In zijn nieuwste boek onderzoekt Philippe Besson een alledaags drama: het jongste kind dat na zijn broers en zussen het ouderlijk huis verlaat. Minutieus beschrijft hij de dag van de verhuizing van Théo, vanuit het gezichtspunt van diens moeder, Anne-Marie. Clichés weet hij niet altijd te vermijden: ‘Haar leven is voorbijgegaan, het lied is gebleven’. En er staat niet echt iets op het spel. De dag zal zonder ruzies of conflicten verlopen, al zijn er genoeg ongemakkelijke momenten. Het boek kabbelt daardoor voort, tot de onverwachte (en wat ongeloofwaardige) laatste scène.

Het laatste kind kun je niet anders bestempelen dan als ‘doelgroepproza’. Evengoed is het knap hoe Besson de relaties tussen de personages en hun karakters vormgeeft. Dat die karakters dan weer tamelijk voorspelbaar zijn is jammer. Anne-Marie is een vrouw van 50 die zich wegcijfert, haar man Patrick is er zo eentje die weinig praat en bezig moet zijn, Théo’s leefwereld blijft voor Anne-Marie en voor de lezer verborgen. ‘Het gevoel van nutteloosheid, het probleem om weer een leven met z’n tweeën op te pakken, daar genoegen mee te nemen’.