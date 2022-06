Philip Baker Hall (1931-2022), acteur die met een woeste intensiteit president Nixon speelde

Philip Baker Hall bij de première van Zodiac. Beeld FilmMagic / Getty images

Met dat gelooide gezicht en die door en door gruizige stem kon hij met minimale inspanning een ervaren rechercheur of een andere doorleefde professional spelen. Maar de op 13 juni op 90-jarige leeftijd overleden Philip Baker Hall speelde in zijn beste rollen graag met de verwachtingen die zijn voorkomen wekte. Hij was bijrolacteur in tientallen Amerikaanse tv-shows, maar deed zijn beste werk voor topregisseurs als Robert Altman en Paul Thomas Anderson.

Een jongere generatie kent hem eerder van een rolletje in de serie Seinfeld dan als hard-boiled detective Joe Bookman, die met maximale inzet achter te laat ingeleverde bibliotheekboeken aanzit (fragmenten die nog altijd populair zijn op YouTube). Ook een rolletje als een mopperige arts in Curb Your Enthusiasm (van Seinfeld-schepper Larry David) speelde hij met maximaal effect.

Baker Hall leerde Anderson kennen op de set van de korte film Cigarettes & Coffee, die de basis zou vormen voor Anderson’s speelfilmdebuut Hard Eight (1996) waarin Baker Hall een oudere gokker speelde die een dakloze man onder zijn hoede neemt. Maar hij was vooral fenomenaal in Andersons meesterwerk Magnolia, als de tot op de draad versleten quizmaster Jimmy Gator, die zich met drank en drugs door de presentatie van de kindershow What Do Kids Know? probeert te slaan.

Een inmiddels ten onrechte vergeten rol is zijn solo als Richard Nixon, die terugkijkt op zijn met schandalen gevulde leven (aanvankelijk gespeeld off-Broadway) en in 1984 verfilmd door Robert Altman. ‘Ik kende deze acteur niet’, schreef de bekende criticus Roger Ebert, ‘Maar Nixon is hier geportretteerd met een zodanige woeste intensiteit, passie, gif en schandaal dat het onmogelijk is om weg te kijken.’