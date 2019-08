PewDiePie is eerste persoon met 100 miljoen YouTube-abonnees, maar controverse is bij hem nooit ver weg

De Zweedse YouTube-ster PewDiePie heeft sinds zondag meer dan 100 miljoen abonnees die zijn filmpjes volgen. Felix Kjellberg, zoals de 29-jarige youtuber officieel heet, verzorgt al jaren een van de populairste kanalen. Beeld EPA

1. Persoonlijkheid

Als een van de eersten kwam PewDiePie – een samentrekking van Pew (het geluid dat een geweer maakt) Die (van doden) en Pie (omdat hij van taart houdt) – op het idee om niet zomaar uitlegvideo’s van games op te nemen, maar om zichzelf hierin centraal te zetten. Eerst bestond zijn publiek alleen uit mannen, maar al snel begonnen ook meisjes hem te volgen. Massaal zelfs. Het legde hem geen windeieren. Ook zijn recente huwelijk heeft vermoedelijk bijgedragen aan zijn nog steeds groeiende populariteit. Een verslag van ‘zijn mooiste dag’ met zijn Marzia werd al elf miljoen keer bekeken.

2. Werklust

‘Wat doe je om te ontspannen als je geen games speelt’, vroeg Stephen Colbert in 2015 aan PewDiePie. Het nuchtere antwoord: ‘Waarschijnlijk gewoon nog meer games spelen.’ Misschien wel de belangrijkste verklaring voor het ongelofelijke succes van Kjellberg is zijn werklust en monomanie. ‘Als ik bij iets betrokken raak, word ik er al snel helemaal ingezogen. Ik stop niet voordat ik mijn doelen heb bereikt. Het enige waar ik dan nog aan kan denken, is het bereiken van mijn doel’, vertelde Felix Kjellberg een paar jaar geleden in een interview met Icon Magazine.

Het resultaat mag er zijn, in ieder geval in aantallen. Al bijna tien jaar is de Zweed actief op YouTube met het plaatsen van video’s, duizenden inmiddels. Losse video’s worden regelmatig meer dan tien miljoen keer bekeken. De eerste jaren waren het alleen nog video’s over games, later verbreedde hij zijn aandacht en maakte hij ook video’s die niets met games hadden te maken. Die werklust was er trouwens niet altijd. In hetzelfde interview vertelt de in Göteborg opgegroeide youtuber dat hij op een gegeven moment ziek van zijn eigen inertie werd. De toen 17-jarige Felix deed niets anders dan World of Warcraft spelen, totdat zijn karakter het allerhoogste niveau had bereikt. Dat was het punt dat hij zich afvroeg: en nu? Ga ik dit de rest van mijn leven doen? Nee: Kjellberg besloot werk te maken van zijn studie.

3. Authenticiteit

PewDiePie is onafhankelijk. Dat spreekt mensen aan. Geld is geen drijfveer voor Kjellberg, zegt hij steeds weer, alhoewel dat natuurlijk makkelijk praten is voor iemand die miljoenen dollars per jaar verdient met zijn video’s. Die authenticiteit is ook de inzet van Kjellbergs handige pr-campagne waarmee hij trachtte het eerste YouTube-kanaal te worden met meer dan 100 miljoen abonnees. Hij moet die strijd aangaan met T-Series, het Bollywood-kanaal van India’s grootste muziek- en filmproductiemaatschappij. T-Series haalde vorig jaar de Zweed in. Zijn campagne ‘subscribe to PewDiePie’ moest hem de eerste plek weer terugbezorgen. De slogan werd door veel andere youtubers overgenomen, maar de lol was er vanaf toen ook de terrorist die eerder dit jaar in Christchurch vijftig mensen doodschoot en tijdens de livestream van zijn daden opriep naar PewDiePie te kijken. Hij moet het Bollywood-kanaal nu voor zich dulden.

4. Controverse

Het was niet voor het eerst dat PewDiePie negatief in het nieuws kwam. Controverse is nooit ver weg bij de Zweed, wat ongetwijfeld ook heeft bijgedragen aan zijn populariteit. Neem het filmpje dat hij opnam met twee Indiase mannen die hij vijf dollar gaf om dansend een bordje met de tekst ‘dood aan alle Joden’ omhoog te houden. Dit kwam de Zweed op veel kritiek te staan.Hij stelde daarna dat het een grap was en dat hij niet achter de inhoud van het bordje stond. Disney verbrak wel een lucratieve samenwerking met het kanaal na deze ophef.

Ook liet hij een acteur verkleed als Jezus zeggen dat ‘Hitler niks verkeerd heeft gedaan’ en toonde hij foto’s van hakenkruizen die zijn veelal jonge volgers hadden gemaakt. Verder waren tevens de Hitlergroet en het volkslied van nazi-Duitsland op zijn YouTube-kanaal te zien. Steeds weer benadrukt Kjellberg dat hij het hart op de goede plaats heeft en dat alles slechts grappig is bedoeld. Zijn laatste video’s zijn heel wat onschuldiger: sinds twee maanden maakt hij tot vreugde van zijn fans regelmatig video’s over de game Minecraft, ook samen met zijn kersverse wederhelft. Ze zorgen ervoor dat hij populairder is dan ooit.

