Petra Grijzen zoekt wetenschappelijke oplossingen voor complotdenken in ‘Focus’. Kun je er iets tegen inbrengen?

‘Ben jij een complotdenker?’, vraagt journalist en presentator Petra Grijzen.

‘Ik ben een compleetdenker’, antwoordt Frans Heslinga, van wie zij dan nog denkt dat hij in Zwolle ‘een soort van onschuldige’ lezing over de ‘platte aarde’ zal geven.

De televisiestudio uit, de wereld in. Dat is wat Petra Grijzen doet in het nieuwe wetenschapsprogramma Focus (NTR), de opvolger van Atlas, waarin ze wetenschappers aan een studiodesk ontving. En dat levert meteen spannende televisie op – in ieder geval in de aflevering van zaterdagavond, waarin Grijzen zoekt naar wetenschappelijke oplossingen voor complotdenken. Want de wetenschapstheorie kennen is één ding, maar die toepassen blijkt stukken lastiger, ondervindt de (inval)presentator van Nieuwsuur.

Met behulp van gedragswetenschapper Jan-Willem van Prooijen en socioloog Jaron Harambam schetst Grijzen niet alleen het probleem (dat groot is: een op de vijf Nederlanders gelooft in complottheorieën) en de gevaren ervan. Ze analyseert ook waar het misging tussen haar aan de ene kant, en ‘compleetdenker’ Frans Heslinga en mensen uit zijn publiek aan de andere kant. Herkenbaar en leerzaam, want wie is er de afgelopen jaren niet (gewild of ongewild) in zo’n discussie beland?

Journalist Petra Grijzen onderzoekt in ‘Focus’ complotdenkers en is daarvoor bij een lezing over de ‘platte aarde’. Beeld NTR

Grijzen wordt onmiddellijk partij (gemaakt); van achter in de conferentiezaal roepen sommigen dat ze niets te maken willen hebben met ‘die media’ van de NPO die ‘liegen, liegen, liegen’. ‘Jullie hebben mij mijn hele leven voorgelogen’, zegt een man. Grijzen hoort het aan, net als Heslinga’s complottheorieën, die naarmate de lezing vordert ‘steeds grimmiger’ worden.

‘Ik wil heel graag aan deze mensen vertellen dat het gewoon niet klopt’, zegt ze in de voice-over. En dat doet ze na afloop ook. Het risico daarvan is dat je in een loopgravenoorlog belandt, zegt socioloog Harambam achteraf. Je kunt beter vragen waar iemands ideeën en informatie vandaan komen. Dat doet Grijzen, maar ontrafelen hoe Heslinga op dit welhaast paranoïde punt (hij beweert bij André Kuipers een reptielenoog te hebben gezien) in zijn leven belandde, lukt maar ten dele.

‘Is Frans nog terug te halen naar de realiteit, of vind je mij dan een rare missionaris die dat vooral niet moet doen?’, vraagt Grijzen. Dat is moeilijk, zegt Harambam, omdat iemand met het complotdenken ook zijn identiteit en zijn sociale netwerk, die daaruit voorkomen, moet opgeven. ‘Je kunt niet meer terug’, had Heslinga voor de lezing al gezegd. ‘Als je dingen eindelijk doorhebt, of ziet, dan kun je het niet meer ontzien.’

Iemand wegzetten als een gevaarlijke complotdenker leidt ertoe dat mensen zich juist meer outsider gaan voelen, waarschuwt de socioloog. Maar als tijdens een confronterend eindgesprek tussen Heslinga en de journalist blijkt dat Heslinga het geen probleem vindt dat zijn (welbekende) complottheorieën over de familie Rothschild en George Soros antisemitisch zijn, en hij ook nog de Holocaust ontkent, zegt Grijzen (in de voice-over) dat de grens is bereikt.