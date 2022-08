Petitie roept op: geef jazzcomponist Duke Ellington postuum alsnog een Pulitzerprijs

Duke Ellington in de studio, omstreeks 1965. Beeld Getty

Krijgt de Amerikaanse jazzcomponist, pianist en bandleider Duke Ellington (1899-1974) alsnog de Pulitzerprijs die hem in 1965 werd onthouden? Een petitie op initiatief van jazzcriticus Ted Gioia probeert het voor elkaar te krijgen. De ‘schandvlek op de geschiedenis van de Pulitzerprijs’ maakt volgens Gioia goede kans te worden uitgewist: de in juli gelanceerde onlinepetitie op change.org is al ruim 61 duizend keer ondertekend.

Tot de ondertekenaars behoren vooraanstaande Amerikaanse componisten als Steve Reich, Philip Glass, Caroline Shaw, David Lang, Tania Léon, John Adams en zijn bijna-naamgenoot John Luther Adams. Velen van hen zijn zelf oud-winnaars van de prijs. John Adams schreef op Twitter: ‘In interviews wordt mij vaak gevraagd wie ik de grootste Amerikaanse componist vind. Als ik dan zeg: Duke Ellington, krijg ik een minzame glimlach: ‘Haha, maar serieus, wie vind je écht...’ En dan zeg ik: dat heb ik net gezegd.’

Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington werd in 1965 door een onafhankelijke jury voorgedragen voor een oeuvreprijs. De Pulitzerorganisatie accepteerde de voordracht echter niet en besloot dat jaar helemaal geen prijs toe te kennen. Twee van de drie juryleden, onder wie Winthrop Sargeant, muziekcriticus van Time en The New Yorker, stapten daarna uit protest op.

Ritmische vitaliteit

De destijds 66-jarige componist reageerde met een hem typerende gevatheid op de afwijzing: ‘Het lot is mij gunstig gezind, het wil niet dat ik op te jeugdige leeftijd beroemd word.’

De Pulitzerorganisatie heeft haar weigering nooit toegelicht. Gioia veronderstelt dat het bestuur het te controversieel vond de prestigieuze muziekprijs, die in de jaren zestig toeviel aan componisten als Elliott Carter, Samuel Barber en George Crumb, aan een Afro-Amerikaanse jazzmuzikant te geven.

Duke Ellington bouwde gedurende vijftig jaar een rijk en omvangrijk oeuvre op, op het lijf gecomponeerd van de solisten in zijn orkest. Sommige sleutelfiguren (onder wie baritonsaxofonist Harry Carney) bleven hem vanaf eind jaren twintig tot zijn dood trouw. Titels als Black and Tan Fantasy, Mood Indigo, Ko-Ko, Take the ‘A’ Train, Harlem Air Shaft en Cotton Tail beschouwde de componist zelf als ‘beyond category’. Ze reflecteren op het Afro-Amerikaanse leven en onderscheiden zich door ritmische vitaliteit, melodische vindingrijkheid en schitterend dissonante harmonieën.

De eerste Pulitzerprijs voor een jazzmusicus ging in 1997 naar trompettist Wynton Marsalis voor zijn Blood on the Fields, een oratorium over de geschiedenis van de slavernij. Twee jaar later werd Ellington bij zijn 100ste geboortedag alsnog postuum een Pulitzer Prize Special Citation toegekend.

Volgens Ted Gioia heeft het bestuur van de Pulitzerprijs tot dusver niet op de petitie gereageerd.