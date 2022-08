Peter van Vught begon een muzieklabel voor queer artiesten. Is dat anno nu nog nodig?

Peter van Vught, oprichter van het queer label Darling Records, een sublabel van Sony, in het Vondelpark in Amsterdam. Beeld Renate Beense

Peter van Vught (39) loopt al lang mee in de entertainment- en muziekindustrie. Hij weet dat platenmaatschappijen nog steeds dingen tegen queer artiesten zeggen als: misschien kun je je geaardheid beter voor je houden. Of: leuk dat een liedje hebt geschreven over een andere man, maar zullen we dat veranderen? Of: misschien moet je iets minder vrouwelijk bewegen. Om al die redenen heeft de dj en organisator van evenementen in het uitgaansleven Darling Records in het leven geroepen. Het komt goed uit dat hij waarschijnlijk de man is met de meeste connecties in de queer scene van Amsterdam. Darling Records wil specifiek queer of queer verwante artiesten tekenen en valt onder het wereldwijd opererende Sony Music. De eerste release is een cover van het gay lijflied It’s Raining Men.

‘Die cover bestond al. Ik wilde die bij Sony uitbrengen omdat ik daar goede contacten heb, maar ze hadden geen platform waar het muzikaal bij paste. Er leefde binnen de geledingen van Sony Music in Nederland al wel het verlangen om op lokaal niveau de queer community te steunen. Ze vonden het nu tijd voor een nieuw label.’ Bij de platenmaatschappij was er ruimte om in niet eerder bezochte creatieve niches op zoek te gaan naar talent.

Maar de oprichting van Darling Records roept een aantal vragen op. Is er anno 2022 wel behoefte aan een dergelijk specialistisch label? Vooral als je bedenkt dat we de laatste jaren steeds meer succesvolle queer artiesten zien. Wordt identiteit op deze manier niet voor genre of kwaliteit geplaatst? En wat voor soort artiesten passen er bij Nederlands eerste queer platenlabel? We leggen Van Vught een vijftal acts voor uit de brede waaier van popmuziek.

Darling Peter featuring Envy Peru & Vula – It’s Raining Men! Them! Femme!

Een cover van de gay klassieker die nu alle genders en seksuele identiteiten viert. In de nieuwe versie regent het niet alleen ‘men’ maar ook ‘femme’ en ‘them’.

‘Onze eerste en nog enige release. We hebben het een kleine veertig jaar na dato een tekstuele update gegeven. De woorden ‘woman’ en ‘guy’ zijn onder andere veranderd. De beroemde zinsnede in de bridge is nu: ‘So that each and every person could find a perfect match.’ Dat maakt het inclusiever. Ik vind het belangrijk dat allerlei geaardheden een plek krijgen. Benoemen is belangrijk. Toen ik voor het eerst het woord ‘homo’ hoorde dacht ik: ‘O, bij die groep hoor ik thuis.’ Pas als iets gezien wordt, gaan mensen het normaal vinden, krijgt het een naam en wordt het geaccepteerd.’

Lil Nas X – Montero (Call me By Your Name)

Lil Nax X is een uitgesproken queer hiphopartiest die met Old Town Road in Amerika de langstlopende nummer-1-hit op zijn naam had staan. In de video voor Montero simuleert Lil Nas seks met de duivel.

‘Hij heeft de afgelopen jaren veel betekend voor lhbti-rechten, queer visibility en de Black Lives Matter-beweging. En dat allemaal in dat mannelijke bolwerk van hiphop. Daarbij maakt hij fijne toegankelijke popmuziek. Ja, natuurlijk, hij zit bij een grote platenmaatschappij (Sony Music) en kan als artiest blijkbaar wél zijn queerness vieren bij een groot label. Maar vergeet niet dat Lil Nas zijn eerste nummer-1-hit had voordat hij publiekelijk uit de kast kwam. Daarmee was hij natuurlijk meteen van grote commerciële waarde voor Sony Music. Wij willen er ook zijn voor nieuw talent. Echt, als je geen grote hit op zak hebt, is het een stuk moeilijker om als queer artiest jezelf te zijn.’

George Michael – Outside

Britse zanger die gedurende het grootste deel van zijn carrière in de kast bleef. Michael beleefde een gedwongen publiek coming-out nadat hij was gearresteerd voor seks in de publieke ruimte. Hij revancheerde zichzelf met de hit Outside, een pleidooi voor seks in het openbaar.

‘Één van de beste mannelijke zangers ooit. Schoolvoorbeeld van een artiest die bang was dat zijn homoseksualiteit zijn carrière zou schaden. Outside was een dikke middelvinger naar alle homofoben. Dus ja, die George Michael zouden we met open armen ontvangen. Maar een jongere George die zegt: ik wil mijn geaardheid even stilhouden want ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij? Nee! Ik zou geen druk uitoefenen maar wel het gesprek aangaan met de boodschap dat hij er zelf klaar voor moet zijn. Ik weet hoe beangstigend het is om uit de kast te komen. Maar Darling Records is toch niet voor zo’n artiest. Het is net als in de liefde. Je gaat ook geen relatie aan met iemand die je alleen in het geheim wil ontmoeten.’

Judas Priest – Raw Deal

De grondleggers van het heavymetalgenre en actief sinds 1969. Zanger Rob Halford beleefde pas in 1998 zijn coming-out op MTV. Met een verwijzing naar Fire Island, het New Yorkse eiland dat bekendstaat als gay resort, lijkt Raw Deal (1977) over een gangbang in een gaybar te gaan.



‘Een nummer als dit zou ook op Darling Records kunnen. Misschien is dit niet het soort muziek dat je associeert met een queer label. Maar we pinnen ons niet op genres vast. Ik draag ook niet elke dag roze. Zolang er maar een verwantschap met de queer community wordt uitgedragen. Trouwens, in deze tijd worden clichés over seksuele identiteit en muziek vaker overboord gegooid. Rock is niet meer per definitie een masculien heteronormatief muziekgenre. Kijk naar Måneskin, die Italiaanse rockband die vorig jaar het Eurovisie Songfestival won. Twee personen in de band identificeren zich die niet als hetero. Maar het waren juist de twee hetero bandleden die elkaar tijdens een liveconcert in Polen kusten om een statement te maken. Een steunbetuiging van jewelste.’

Harry Styles – Boyfriends

De meest succesvolle popster van het moment en een voorvechter van gelijke rechten. Styles zwaait tijdens zijn shows met de regenboogvlag en draagt jurken, maar laat zich nooit uit over zijn seksuele geaardheid. Ook Boyfriends laat ruimte voor vaagheid.

‘We hebben meer mensen als Harry Styles nodig. Iemand die volmondig zijn steun uitspreekt voor onze gemeenschap. Ik zou een artiest als hem zo tekenen. Want geen uitspraak doen over je geaardheid is iets anders dan niet uit de kast willen komen. Styles omarmt ons doel. Artiesten die in de kast zitten houden zich daar uit schaamte verre van. Styles is daarmee een bondgenoot, een ally. Ik vind wat Styles doet eigenlijk heel mooi. Hij zegt in feite dat zijn eigen seksuele identiteit er niet toe doet om mee te voelen en op te komen voor de rechten van anderen. Dat is de situatie waarnaar we toe moeten.’

Darling Peter featuring Envy Peru & Vula – It’s Raining Men! Them! Femme! (Darling Records)