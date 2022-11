Peter van Rooijen kan in elke stijl componeren en heeft zich op zijn album lekker uitgeleefd ★★★★☆

Het Nederlandse lied is in goede handen bij Peter van Rooijen, die als acteur drukbezet is bij theatergroep Circus Treurdier, maar in zijn solovoorstellingen uitblinkt als scherpzinnige singer-songwriter. Het thema van zijn veelzijdige derde album Liefde, dood & Bob Ross is het verkiezen van burgerlijkheid boven een rock-’n-roll-bestaan. Dat doet Van Rooijen met veel humor: in het opgewekte lied Rijtjeshuizen verdedigt hij zijn verhuizing naar ‘rijtjeshuizen in een familiewijk’. In de soulvolle titelsong zingt hij dat hij daar wil leven als in een schilderij van landschapsschilder Bob Ross: ‘Rustig en aangenaam’.

Peter van Rooijen bezit het talent om in allerlei muziekstijlen te componeren en heeft zich voor dit studio-album lekker uitgeleefd in de arrangementen. Per nummer kun je een andere muzikale knipoog herkennen: naar de chansons van Jacques Brel (in Flikker op met je panache), de jarentachtigpop van Doe Maar (in Bunker in vredestijd) of de koortjes van The Beach Boys in het droogkomische Je doet er niet toe. Zijn burgermansbestaan mag dan lekker voortkabbelen, in zijn muziek beleeft Van Rooijen wilde avonturen.

Peter van Rooijen Liefde, dood & Bob Ross Nederlandstalig ★★★★☆ Eigen beheer