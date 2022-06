Perturbators combinatie van ‘synthwave’ met grommende metal werkt prachtig ★★★★☆

Het lijkt of de Franse musicus James Kent alias Perturbator ooit verward is gaan slapen om daarna wakker te worden in het verkeerde muziekgenre. Hij was al langer gitarist in metalbandjes, maar maakt de laatste jaren enigszins nostalgische synthesizermuziek, geïnspireerd op sciencefictionfilms en het werk van regisseur en componist John Carpenter, en die dan weer gecombineerd met black metal.

De mengvorm van zijn ‘synthwave’ met briesende vocalen werkt prachtig op Final Light, een samenwerking van Kent met de vocalist en gitarist Johannes Persson van de Zweedse band Cult of Luna. In It Came with the Water hoor je gothicrock en new wave gecombineerd met de grommende kracht van de donkerste aller metalsoorten. De echoënde, monotone gitaar kleurt mooi naast de etherische synths en kurkdroge drumcomputer, en vooral de sfeer blijft een album lang adembenemend. Maar tracks als het titelnummer Final Light hebben ook liedkracht: het lied worstelt zich langs afgronden van bassende synths en eindigt in berusting, bij kalmerende soundtrackmelodieën uit een denkbeeldige horrorfilm uit de jaren tachtig.

James Kent (Perturbator) en Johannes Persson (Cult of Luna).

Perturbator & Johannes Persson Final Light Heavy ★★★★☆ Red Creek/ Season of Mist