Persoonlijke ellende brengt Lindsey Buckingham tot zijn beste soloalbum ★★★☆☆

Lindsey Buckingham (71) viel de laatste jaren niet te benijden. Hij werd in 2018 uit zijn band Fleetwood Mac gezet, kreeg een hartaanval en scheidde na 21 jaar van zijn vrouw. Al deze ellende heeft hem een creatieve impuls gegeven die van zijn zevende soloalbum Lindsey Buckingham zijn beste heeft gemaakt, met openhartige teksten en vooral erg pakkende liedjes.

Denk tijdens I Don’t Mind of On the Wrong Side de stemmen van Stevie Nicks en Christine McVie erbij en heel ver van Big Love of Go Your Own Way verwijderd voelt het niet. Leuk is verder de sixtiescover Time van de Pozo-Seco Singers, waarop Buckingham even als Roy Orbison klinkt. En dan zijn er ook nog zijn fraaie gitaarspel en zijn ratelende percussie, zoals we die kennen van Fleetwood Macs Tusk (1979).

Lindsey Buckingham klinkt soms wat gezapig, maar is voor het grootste deel een verrassend montere en frisse plaat.

Lindsey Buckingham Lindsey Buckingham Pop ★★★☆☆ Warner Music

