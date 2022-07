Performancekunstenaar Marina Abramović komt naar Carré

The Seven Deaths of Maria Callas, een performance door Marina Abramovic. Na onder andere Los Angeles in najaar 2022 ook in Carré Amsterdam. Beeld Marco Anelli

Eind oktober presenteert haar Marina Abramović Institute (MAI) e productie No Intermission: een 7-daagse ‘performance art experience’, met nieuw werk van internationaal gerenommeerde performancekunstenaars, waarbij elke dag een andere artiest in de schijnwerpers staat. Begin november is de performance 7 Deaths of Maria Callas te zien: een project op het snijvlak van opera, performance- en videokunst, waarin Abramovic een ode brengt aan de wereldberoemde sopraan. Zeven van Callas’ sterfscènes uit haar meest iconische rollen, waaronder Tosca, Carmen en Madam Butterfly, worden opnieuw geïnterpreteerd. De ‘laatste’ dood is die van Callas zelf.

7 Deaths of Maria Callas ging in 2020 in première bij de Bayerische Staatsoper in München en reisde sindsdien naar de Opéra National de Paris, de Griekse Nationale Opera in Athene, de Deutsche Oper Berlin en Real Teatro San Carlo in Napels.

Marina Abramović speelt een pioniersrol in de performancekunst sinds het begin van haar carrière in Belgrado in de vroege jaren zeventig. Op de Biënnale van Venetië in 1997 ontving ze de Gouden Leeuw voor beste kunstenaar. In 2010 had ze haar eerste grote Amerikaanse retrospectief en trad ze meer dan 700 uur op in The Artist is Present in het Museum of Modern Art in New York. Het Marina Abramović Institute (MAI) werd in 2007 opgericht. Het is een non-profitorganisatie die zich inzet voor kennisoverdracht en innovatie in de performancekunst.