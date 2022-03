‘Perfecte huishoudster van het kasteel’ klapt uit de school: ‘Ik wilde niet langer alleen de buitenkant laten zien’

Josephine Rombouts gefotografeerd bij Huis van het boek in Den Haag. Beeld Els Zweerink

Josephine Rombouts woont in Middelburg met haar man en twee zonen, maar voor interviews spreekt ze graag af in Den Haag, de stad waar ze is opgegroeid. In café-restaurant Schlemmer kijkt ze goedkeurend om zich heen. ‘Hier is het altijd fijn. Als we uiteten gaan om een van onze verjaardagen te vieren, kom ik met mijn broers en zus steevast hier terecht.’

Rombouts (50) heeft een broer die een jaar ouder is dan zij, en een broertje en een zusje van dertien en veertien jaar jonger. Ze spelen een rol in het Het gevaar van Cliffrock Castle, het vierde boek dat ze schreef over haar jaren als huishoudster op een Schots kasteel. Nooit eerder doken broers en zus daarin op, of hooguit in een bijzin, maar nu blijken ze te bestaan: de grote broer die haar geërgerd vraagt: ‘Heb je dan geen enkele ambitie?’ als ze een leven achter de schermen verkiest, en de kleintjes die ze geroutineerd verschoonde toen ze baby’s waren en zij een tiener.

Een tiener met een eetstoornis en een vader met driftaanvallen, getraumatiseerd door zijn tijd in een jappenkamp. Hij voelde zich te oud voor nog twee kinderen, haar moeder had een kwetsbare gezondheid, dus zorgt de jonge Josephine thuis mee zoveel ze kan – altijd redderend, altijd oplettend dat haar vader niet in woede ontsteekt, dat haar moeder niet te veel wordt belast.

‘Ik was niet voor niks zo’n goede huishoudster op het kasteel’, zegt ze achter een kop thee bij Schlemmer. ‘Ik had het wel geleerd in mijn jeugd: nooit in negatieve zin opvallen, inspringen waar nodig, eerst kijken hoe her ladyship’s pet stond als ik haar ’s ochtends in de keuken tegenkwam.’

Het is verrassend openhartig van de schrijver die in haar eerste twee Cliffrock Castle-boeken – en in interviews – uiterst gereserveerd was over haar privéleven. Met onderkoelde humor schreef ze vooral over anderen: de Britse aristocratie met hun intrigerende mores, de kasteelvrouw met haar designermuiltjes (binnen) en haar Wellington-rubberlaarzen (buiten), de rijkeluiszoon, die op de bank ligt en zegt: ‘Ah, Josephine, we hadden gisteren het haardvuur aan in de bibliotheek’, en daarmee bedoelt: kun je hem schoonmaken, hout hakken in de schuur en een nieuw vuur opbouwen voor vanavond?

Josephine Rombouts. Beeld Els Zweerink

Ze schreef ook over de gemeenschap waar ze was terechtgekomen. Over de witte cottage waar ze van 2013 tot 2018 woonde met haar gezin, de dorpsschool waar de jongens naartoe gingen, man Tjibbe, die pianoles gaf op het conservatorium, ver weg in Glasgow, terwijl zij haar dagen poetsend doorbracht op het kasteel.

Dat deed ze monter, zo leek het in haar eerste twee boeken die ze, terug in Nederland, erover schreef. Ja, het was misschien nederig werk, maar niemand anders dan jijzelf bepaalt jouw waarde, had ze van haar moeder geleerd, ‘wees op je vierkante meter een vorst’. Dus ze maakte er iets moois van. Ze poetste het zilver zoals het nog nooit was gepoetst, ze inventariseerde de kunstcollectie, ze organiseerde een feest voor het hele landgoed, ze runde een verbouwing en klom van huishoudster op tot personal assistent van de kasteelvrouw en ten slotte tot manager van het kasteel.

Het was een verhaal waar een groot lezerspubliek wel pap van lustte. ‘Alles wat Downton Abbey zo onweerstaanbaar maakte, beleefde Rombouts in haar kasteel in het echt’, schreef de pers. Dat het maar een deel van het verhaal was, bleek uit haar derde boek, De weg naar Cliffrock Castle. Daarin beschrijft Rombouts – een pseudoniem om de privacy van haar kasteelfamilie te beschermen, maar ook die van zichzelf – de jaren die voorafgingen aan het vertrek uit Nederland. Haar zonen gedijden niet in het schoolsysteem hier, bleven steeds vaker en langer thuis, er kwamen problemen met leerplichtambtenaren. De jongens dreigden etiketten als ADHD of autisme opgeplakt te krijgen en om dat te voorkomen, pakte het gezin zijn biezen. Een vlucht, zegt Rombouts achteraf. Waar ze zich lange tijd ‘superschuldig’ over heeft gevoeld: was het niet onverantwoord de jongens mee te slepen in hun Schotse avontuur?

Dat schuldgevoel, haar (geld)zorgen en twijfels, uitmondend in een diepe depressie de eerste tijd in Schotland (ze beschrijft een scène waarin ze met de auto van een klif wil rijden om overal van af te zijn), komen pas aan bod in het vierde boek dat er nu ligt, Het gevaar van Cliffrock Castle. Het is op zijn minst een verrassing voor de lezer van haar eerdere boeken – de flinke Rombouts die overal het beste van maakte, was al die tijd diep ongelukkig en emotioneel een wrak?

Josephine Rombouts. Beeld Els Zweerink

Waarom schrijf je nu pas, in je vierde boek, over de achterkant van alles? Je depressie, je onvermogen om van je kinderen te genieten, de ruzies met je man Tjibbe, die je toebijt dat je ze nooit had moeten nemen?

‘O God, ja’, zegt Rombouts. ‘Ik heb nu alles opgeschreven wat ik nooit wilde toegeven. Alles wat ik eigenlijk niet wil dat mensen van me weten, alles wat ik niet wilde zeggen, staat nu in dit boek. Dat is heel eng. Mijn lezerspubliek heeft ingetekend op Downton Abbey en het krijgt nu een verhaal dat veel dieper gaat dan een luchtige schets van een aantrekkelijke klasse. Maar ik vond dat ik het moest doen, dat ik nu helemaal eerlijk moest zijn. Ik had kunnen voortborduren op het succes, maar de buitenkant van alles had ik nu wel beschreven. Dit boek gaat over de achterkant, ja, of de binnenkant. Eerder durfde ik dat niet. Dat is misschien ook logisch. Zo gaat het toch vaak bij mensen? Eerst leer je de buitenkant kennen en pas later, als je elkaar vertrouwt, volgt de binnenkant.’

En je vertrouwt nu je lezerspubliek.

‘Nou, het voelt ook gevaarlijk om me zo bloot te geven. Want hoe meer je in de gunst staat van het publiek, hoe meer je hebt te verliezen. Vandaar ook de titel van het boek. Het verwijst overigens ook naar het gevaar van mijn succes op het kasteel: hoe hoger ik opklom, hoe banger ik was om de gunst van de kasteelvrouw te verspelen.’

Waarom? Je zou zeggen dat je positie daar alleen maar comfortabeler werd.

‘Zo voelde het helemaal niet. Ik werd steeds duurder, hè. En ik kreeg steeds meer verantwoordelijkheid, waardoor ik ook grotere fouten kon maken. Toen ik de verbouwing leidde, had ik in drie kamers tapijt laten leggen waar het eigenlijk niet de bedoeling was. Ik was als de dood om ontslagen te worden. Er was verder weinig werk op het schiereiland waar wij woonden, bijna alles daar was in handen van het landgoed. En onze toekomst hing ervan af. Mijn baan daar bood financiële zekerheid, een plek voor de jongens om te blijven na jaren van problemen op school, een overhaaste emigratie, ontzettend veel gedoe. Dat wilde ik niet op het spel zetten, dus ik was voortdurend op mijn hoede. Probeerde alles goed te doen, niemand ook maar een seconde te irriteren. Ik speelde, nee, ik wás de perfecte huishoudster.’

En toen stortte je in.

‘Vanbinnen, ja. Ik weet nog dat ik in de prullenbak kotste toen ik ’s ochtends vroeg – ik begon om 5 uur met het schoonmaken van de dorpsschool – op mijn knieën een vloer lag te boenen. Daarna moest ik weer dóór.’

Het gevaar in je boektitel verwijst ook naar een affaire die je had in die tijd. Of eigenlijk: een net-niet-affaire. Kom je ook nu pas mee.

‘Ja, want ik schaamde me ervoor. Ik wilde het helemaal niet, maar ik werd verliefd op een man die ook regelmatig op het kasteel was. Ik laat in het boek in het midden wie dat precies was, want het doet er niet toe, en ik wil trouwens ook niet dat hij zichzelf ooit zou herkennen, het gaat erom dat het het toppunt van escapisme was. Een mogelijkheid om weer iets te voelen in die tijd van totale vervlakking en somberheid. Het was fijn om met iemand een connectie te hebben op die eenzame dagen in het kasteel. Ik zat daar best in een isolement. Bij de familie hoorde ik natuurlijk niet en het lagere personeel bekeek mij met argwaan: een buitenlandse die de leiding kreeg – ze praatten over me achter mijn rug. Dat snapte ik, dat was ook logisch, maar je kunt je voorstellen dat ik blij was dat ik met iemand een blik van verstandhouding kon uitwisselen, af en toe.’

Die blikken werden allengs broeieriger. Rombouts beschrijft het moment dat de bliksem inslaat, als zij en de man samen voor een schilderij van een vrouwelijk naakt staan in een van de slaapkamers van het kasteel. Later blijkt dat een naakt te zijn van Artemisia Gentileschi, de belangrijkste vrouwelijke schilder uit het Italië van de 17de eeuw. Het is Rombouts die de ontdekking doet – waarmee ze weer punten scoort bij de kasteelvrouw, terwijl zij eeuwig onzeker blijft. ‘Een vriendin van me die kunstconservator is en die ik naar het kasteel had gehaald, zei: ‘Joh, ze dragen je hier op handen.’ Maar dat had ik helemaal niet door.’

Josephine Rombouts. Beeld Els Zweerink

Heb je daar in de Schotse kasteel écht een Gentileschi ontdekt?

Rombouts glimlacht, neemt een slokje thee. ‘Dat is het enige wat ik verzonnen heb, verder is alles precies zo gebeurd. Ik heb daar een belangrijk schilderij ontdekt van een andere kunstenaar. De naam wilde ik niet noemen, ook weer in verband met de herkenbaarheid. En Artemisia Gentileschi inspireert me, omdat zij een vrouw was in een door mannen gedomineerde wereld, misbruikt nog wel, en toch haar stem vond, haar bestaansrecht opeiste. Op de een of andere manier spiegelde ik me aan zulke vrouwen in mijn tijd op het kasteel. Daarom is het me ook gelukt om geen verhouding te beginnen, hoe aantrekkelijk ik die man ook vond. Ik dacht: ik raak mijn baan kwijt, mijn huwelijk, ik word een speelbal, dat kan ik niet gebruiken. Ik wilde dat die verliefdheid mij diende, dat had ik steeds maar in mijn hoofd: dit wordt een affaire óf een boek.’

Het is een boek geworden.

‘Ja, met een vrouwelijk naakt van Gentileschi op de cover. Dat wilde ik heel graag. Ik geef me bloot in dit boek, daar staat het ook symbool voor. Ik wilde niet langer alleen de buitenkant laten zien. Ik denk dat het in deze tijd van perfecte plaatjes op sociale media hard nodig is dat mensen hun kwetsbaarheden delen. Dat we onze menselijkheid laten zien. Daar gaat dit boek ook over: het geworstel, het gestruikel, het gedoe tussen mannen en vrouwen. Ik denk dat heel veel problemen voortkomen uit het feit dat we ons zo krampachtig groot houden voor elkaar. Stel dat een man die dickpics stuurt nou eens eerlijk gaat toegeven: ik ben ook maar een bang kind dat naar liefde snakt, het komt voort uit onzekerheid dat ik zulke foto’s stuur – zouden we dan niet een heel eind zijn opgeschoten met elkaar?’