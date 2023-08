Pelham Grenville Wodehouse (93) is een Gentleman of Leisure

De Engelse schrijver P.G. Wodehouse. Beeld Bettmann Archive

Long Island, 23 augustus 1974

Resemburg, bij Eastport, aan de zuidkust van Long Island. Naar P.G. Wodehouse. Pelham Grenville Wodehouse is de auteur van ruim tachtig humoristische boeken, in niet meer te tellen aantallen verspreid over de hele wereld.

Zijn beroemdste scheppingen zijn rijke losbollen, hun families en hun dienstpersoneel, met name butlers. Namen als Bertie Wooster, Blandings Castle en Jeeves zijn goede bekenden van miljoenen. Hoewel door de literaire kritiek vrijwel verwaarloosd, geldt hij in zijn geboorteland Engeland als een der Groten, en is hij zelfs omschreven als ‘de vader van de Engelse idee’.

Drieënnegentig is hij nu, en als ik zijn huis nader, denk ik aan hem als A Gentleman of Leisure. Mevrouw Wodehouse doet open. ‘Plummie komt zo’, zegt ze. ‘U moet maar rechts van hem gaan zitten’, zegt ze, terwijl ze gin-tonics mixt. ‘Hij is wat doof. Flink hard praten alstublieft.’

De oude meester verschijnt in slacks en een geel sporttruitje. Hij is lang, heeft een blozend gezicht en zijn ogen twinkelen. Het is nauwelijks voorstelbaar dat hij, in 1881 geboren, nog dagelijks schrijft en een roman per jaar ­publiceert.

‘Ik sta om halfzeven op’, zegt hij. ‘Ben mijn hele leven vroeg uit de veren geweest. Ontbijten doe ik om een uur of acht. Dan ga ik in een luie stoel zitten, lees de krant en stel het uur van werken liefst nog maar wat uit.’

Michel van der Plas (1927-2013). Ingekort fragment uit Amerikaans dagboek. Elsevier, 1976.