Pavel Kolesnikov elastische tempi zijn zeer expressief ★★★★☆

In 1912 publiceerde Reynaldo Hahn Le rossignol éperdu, een verzameling gedichten voor piano. De nachtegaal uit de titel is, afhankelijk van de vertaling, of radeloos of extatisch, en de stukken hebben nieuwsgierig makende namen zoals Waterpijp of Ongeduldig slaapliedje. Pavel Kolesnikov vertolkt deze impressies broos en ongrijpbaar, en tegelijkertijd vol contrasten en beweging, op een uiterst gevoelig gestemde vleugel. Halverwege het album roept hij een levendiger soort nostalgie op met zes walsen uit Hahns Premières valses.

Elke zucht en beving is haarscherp en van dichtbij opgenomen. Dat levert nuances op, zoals het klankverschil tussen helder (rechterhand) en omfloerst (linkerhand) in Soleil d’automne en gradaties van felheid in het één minuut durende Liebe Liebe!. Zeer expressief zijn Kolesnikovs elastische tempi. Zo imiteert hij in de wals Avec élégance een ietwat haperende speeldoos. En het sjokkende thema in een stuk over een ‘nutteloze pelgrimstocht’ wordt bij elke herhaling trager en moedelozer, net als de arme pelgrim.

Pavel Kolesnikov Reynaldo Hahn: Poèmes & Valses Klassiek ★★★★☆ Hyperion