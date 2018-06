Paulien Cornelisse en Sander Donkers nieuwe columnisten op voorpagina de Volkskrant

Cornelisse en Donkers gaan vanaf maandag 27 augustus om de beurt een stukje van 150 woorden schrijven op de voorpagina van de krant. ‘Hun stijl verschilt, maar beiden zijn meesters in de persoonlijke observatie die de geest verruimt, je blik op de actualiteit ontregelt of je gewoon doet lachen. Daar kan een mens ’s ochtends naar snakken, zo aan het begin van de krant’, schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque in zijn wekelijkse rubriek.

Paulien Cornelisse is theatermaker en bekend van haar column over taal in nrc.next en NRC Handelsblad. Dit weekend schrijft ze voor die krant haar laatste column. Haar boeken Taal is zeg maar echt mijn ding en En dan nog iets werden bestsellers. In september zendt de VPRO een serie uit waarin ze de kijker rondleidt door Japan.

Sander Donkers werkt voor Vrij Nederland, waar hij onder meer schrijft over popmuziek. Hij is de auteur van een biografie van Golden Earring-zanger Barry Hay. Zijn werk is meermaals bekroond met journalistieke prijzen. Toen Vrij Nederland nog wekelijks verscheen, schreef Donkers mee aan de satirische openingsrubriek De week waarin... Donkers viel eerder in voor de Volkskrant als columnist. Hij schrijft deze zomer opnieuw een column in V Zomermagazine.