Paula Rego (1935-2022) was de schilder van wrange, wrede werkelijkheden

De Portugees-Britse kunstenaar laat een groot oeuvre na. Opvallend is hoeveel verschillende stijlen en technieken ze beheerste: van fantasievolle abstracte collages tot realistische krijttekeningen en surrealistische etsen. Rego maakte ook poppen. Die gebruikte ze als modellen voor haar kunst. Haar kunstwerken zijn momenteel te zien op de Biënnale van Venetië.

Rego groeide op in Portugal, waar ze Engelstalig onderwijs volgde. Toen ze 16 jaar was, werd ze naar een kostschool in Londen gestuurd. Daar volgde ze een kunstopleiding aan de Slade School of Fine Art, waar ze haar man Victor Willing ontmoette, die ook kunstenaar was. Ze kregen drie kinderen en woonden in de jaren zestig afwisselend in Portugal en Londen.

In 1966 nam Rego’s leven een onverwachte nare wending. Haar vader overleed en haar man kreeg de diagnose multiple sclerose. Bovendien besloot hij het familiebedrijf in elektrotechniek van zijn overleden schoonvader over te nemen. Dat werd geen succes. Niet veel later verhuisde het gezin blut naar Londen en raakte Rego in een diepe depressie. Dat was een familiekwaal: ook haar vader had aan depressies geleden.

Rego ging haar demonen te lijf met hulp van jungiaanse psychoanalyse. Veertig jaar lang zou ze haar therapeut blijven bezoeken. De theorieën van Carl Jung (1875-1961) hebben een groot effect gehad op haar artistieke ontwikkeling. Volgens Jung zijn sprookjes, mythen en (volks)verhalen uitingen van ons ‘collectieve onbewuste’. Vanuit die gedachte verbeeldde Rego scènes uit haar eigen leven soms als verontrustende sprookjes. Zo maakte ze een reeks schilderijen over haar huwelijksproblemen, met als hoofdpersonen een aap (haar man), een beer (Rego’s minnaar) en een duif (Rego).

Paula Rego: Untitled No 4 (1998-1999). Beeld K2 / Eenmalig

In 1988, het jaar dat haar man overleed, kreeg Rego grote tentoonstellingen in Lissabon en Londen, waarmee ze haar naam als kunstenaar definitief internationaal vestigde. Het leidde tot nieuwe opdrachten en exposities, onder andere in de National Gallery in Londen. In 2006 gaf de Portugese overheid opdracht tot de oprichting van een geheel aan Rego gewijd museum. Dit museum opende in 2009 bij Lissabon in een opvallend gebouw dat is ontworpen door architect Eduardo Souto de Moura.

Vaak is Rego’s werk politiek of maatschappelijk geëngageerd. Zo leverde ze in vroege collages kritiek op dictator António Salazar. In 1998 en 1999 maakte Rego een reeks pastels waarop vrouwen zijn te zien die lijden onder illegale abortussen. Het zijn expliciete en aangrijpende scènes waarmee Rego probeerde de publieke opinie te beïnvloeden. In recentere kunstwerken verbeeldde ze vrouwenhandel en -besnijdenis. Toch zou ze zich volgens haar zoon Nick Willing, die een bekroonde documentaire over zijn moeder maakte, nooit een activist of feminist noemen. ‘Ze vecht voor rechtvaardigheid, maar ze laat zich liever niet in hokjes plaatsen.’

Paula Rego: The Pillowman (2004). Beeld Kunstmuseum Den Haag

Vorig jaar had Rego een grote overzichtstentoonstelling in Tate Britain in Londen, dat daarna in verkleinde vorm in Kunstmuseum Den Haag te zien was. Het museum kocht begin dit jaar een van haar bekendste kunstwerken aan, The Pillowman (2004). Rego maakte dit drieluik naar aanleiding van het huiveringwekkende gelijknamige toneelstuk van Martin McDonagh. Daarin probeert een ‘kussenman’ kinderen te overtuigen zelfmoord te plegen zodat hen later leed bespaard blijft. Volgens haar zoon Nick Willing staat deze kussenman in Rego’s werk symbool voor haar vader. ‘Al je angstaanjagende dingen in een kunstwerk stopt, kunnen ze je geen kwaad meer doen. Sterker nog, je gaat uiteindelijk om ze geven,’ zei Rego.