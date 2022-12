‘Paul’ van Big Thief gaat over liefdesverdriet voordat het is gebeurd

Het album 'Masterpiece' van Big Thief, waarop het nummer 'Paul' staat.

Oh, the last time I saw Paul

I was horrible and almost let him in



Paul, Big Thief (2016)

Als iets Adrianne Lenker, het gezicht van Big Thief, de laatste tijd verbaast, is het Paul. Het liedje over een onmogelijke liefde bestond al een paar jaar toen het bij concerten plotseling woord voor woord werd meegezongen. ‘Whoa! En dan heb ik telkens het gevoel alsof ik het nooit eerder zo heb gehoord.’

Paul, in 2016 verschenen op het debuutalbum Masterpiece, is met ruime voorsprong het populairste nummer van Big Thief. Maar liefst 62 miljoen keer is het gestreamd op Spotify, een ongekende hoeveelheid voor een indie-bandje uit Brooklyn, New York.

Dat succes is amper toe te schrijven aan het feit dat het een namenliedje is, want Lenkers composities Haley, Mary, Lorraine, Randy, Jonathan, Jodi, Caroline, Jenni, Betsy en Kerina doen het veel minder. Op discussiefora op internet luidde dan ook de vraag: ‘Why is Paul their biggest song?’

Zoals verwacht zijn de antwoorden allesbehalve eensluidend. Het nummer wordt geroemd om zijn vrolijkheid én droefenis, om zijn helderheid én mysterie. Maar één Big Thief-fan sloeg de spijker op zijn kop: ‘Omdat het qua melodie meteen intrigerend is, maar nog steeds eenvoudig genoeg om breed toegankelijk te zijn voor talloze muzieksmaken.’

Big Thief. Beeld Alexa Viscius

Big Thief heeft sowieso de wind mee, want elke nieuwe plaat heet in het jargon van poprecensenten ‘jaarlijstjeswaardig’. Het exemplaar dat dit jaar verscheen, Dragon New Warm Mountain I Believe in You, is tot het beste album van het jaar uitgeroepen door de Nederlandse muziekkenners. Muziekblad Oor sprak van ‘de beste band van de wereld’ en de Volkskrant schaarde Big Thief tot ‘een van de allergrootste bands van de laatste vijftig jaar muziekgeschiedenis’.

Adrianne Lenker (1991) richtte de folkrockband samen op met de Texaan Buck Meek. Ze leerden elkaar kennen in Boston, werden verliefd, trouwden en traden als duo op tijdens barbecues, verjaardagen en in koffiehuizen. Later kwamen bassist Max Oleartchik en drummer James Krivchenia erbij en in 2015 was Big Thief een feit.

Adrianne Lenker van Big Thief treedt op tijdens FYF Fest in 2017 in Los Angeles. Beeld WireImage

Voor het tijdschrift The New Yorker dook verslaggever Amanda Petrusich in 2020 in het leven van Adrianne Lenker en de band. Vooral de jeugd van Lenker was problematisch: haar ouders zaten in een streng-religieuze sekte en verhuisden aan de lopende band. Als 5-jarige belandde ze in het ziekenhuis nadat een zwaar voorwerp op haar hoofd terecht was gekomen. Op haar 16de knipte ze d’r haar af en liep ze weg van huis.

In de muziek van Lenker lijkt het volgens The New Yorker vooral te draaien om ‘radicale eerlijkheid’. Dat het huwelijk van Lenker en Meek in 2018 op de klippen liep, kwam dan ook prominent terug in de muziek.

Paul had niets met de stukgelopen verkering te maken, het nummer bestond al langer. Toen haar in 2016 werd gevraagd naar de achtergrond, zei Lenker dat Paul was geschreven ‘door haar toekomstige zelf’. Lenker: ‘Het is kijken naar liefdesverdriet voordat het is gebeurd, het is kijken naar een verbroken relatie nadat het is gebeurd.’

John & Paul