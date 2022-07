Paul Sorvino had meer in huis dan zijn dreigende gangster in de misdaadfilm Goodfellas

Paul Sorvino in Goodfellas

Sinds het bericht van het overlijden van de Amerikaanse acteur Paul Sorvino, op 25 juli op 83-jarige leeftijd, de ronde deed, dook er weer een filmpje op, gemaakt in 1996, toen zijn dochter Mira de Oscar voor beste bijrol kreeg voor haar rol in Mighty Aphrodite van Woody Allen. Met de Oscar in haar handen bedankt ze haar vader, ‘die haar alles heeft geleerd’. Paul Sorvino verbergt zijn hoofd in zijn handen en begint luid te snikken, een van de legendarische Oscar-huilbuien.

Het emotionele moment viel vooral zo op, omdat Sorvino op dat moment in zijn carrière vooral bekend was van zijn rol als ongenaakbare maffiabaas Paulie Cicero (gebaseerd op de historische gangster Paul Vario) in de Scorsese-klassieker Goodfellas uit 1990. Sorvino speelde Cicero als een man die met minimale middelen een maximale dreiging uitstraalt. De voice-over in de film kwam van het personage Henry Hill (gespeeld door de in mei 2022 overleden Ray Liotta) die het personage van Sorvino introduceerde: ‘Paulie bewoog niet veel, maar dat kwam alleen maar doordat hij voor niemand aan de kant ging.’

Sorvino was al 50 toen hij de rol van zijn leven speelde en had al een hele carrière achter de rug. Hij aarzelde lang of hij de rol, die achteraf zo op zijn lijf leek geschreven, wel moest aannemen. Hij kreeg de essentie van de rol maar niet te pakken, niet omdat hij die types niet kende (hij was zoon van Italiaanse immigranten en groeide op in Brooklyn, New York), maar omdat hij zo nadrukkelijk een ander levenspad had gekozen, als operazanger, beeldhouwer, acteur en producent van pastasauzen, gebaseerd op een recept van zijn moeder.

Later vertelde hij dat hij zijn personage ontdekte toen hij een terloopse blik in een spiegel wierp terwijl hij zijn das aan het strikken was. ‘I saw the guy’, zei hij. (In andere versies van het verhaal haalt hij voor de spiegel een stukje spinazie tussen zijn tanden vandaan). Na Goodfellas zou hij nog een aantal maffiabazen spelen, onder meer in The Rocketeer en in The Firm. In latere interviews wees hij vaak naar zijn rol als Henry Kissinger in Nixon van Oliver Stone (1995, met Anthony Hopkins in de hoofdrol), om te bewijzen dat hij meer in huis had dan een dreigende gangster.

Zijn eerste ambities lagen bij het theater. Hij studeerde aan The American Musical en Dramatic Academy en debuteerde in 1964 op Broadway in de musical Bajour. Begin jaren zeventig maakte hij zijn filmdebuut. In het tijdperk voor Goodfellas speelde hij talloze bijrollen, het meest opvallend als de Amerikaanse communistenleider Louis C.Fraina in het met drie Oscars bekroonde historische epos Reds van Warren Beatty.

Toen Paul Sorvino in 2018 werd geïnterviewd over filmproducent Harvey Weinstein, die zijn dochter Mira zou hebben aangerand, zei hij in een interview: ‘Als hij niet naar de gevangenis gaat, dan komt hij mij wel tegen. And I will kill the motherfucker.’ Er zat misschien meer van Paulie Cicero in Sorvino dan hij zelf wilde toegeven.