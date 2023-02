Paul Mescal schittert als sombere jonge vader in het magistrale speelfilmdebuut Aftersun ★★★★★

Aftersun

Twee breekbare, lieve en verdrietige vakantieweken: het is een voorrecht om die te mogen delen met de jonge vader en dochter uit Aftersun, het magistrale speelfilmdebuut van de Schotse cineast Charlotte Wells. De uit Edinburgh afkomstige, bij haar moeder wonende Sophie is onlangs 11 geworden; vader Calum wordt bijna 31. Hun verblijf in een resort aan de Turkse kust voelt zowel tijdloos als vergankelijk. De dagen lijken uitgerekt, zwevend onder de zomerzon. Het ligt niet alleen aan Calums leeftijd dat hij makkelijk voor Sophie’s broer wordt aangezien: hun harmonie stijgt ver uit boven de kille ouder-kindtaferelen die herhaaldelijk opduiken op de achtergrond van dit ontroerende dubbelportret.

Die bubbel, treffend gevisualiseerd met terugkerende scènes waarin Sophie en Calum elkaars gezicht of rug insmeren met zonnecrème, is fragiel. Sophie (Frankie Corio) en Calum (Paul Mescal) proberen de betovering van eerdere vakanties te herhalen, maar toen waren ze met z’n drietjes – Sophie’s moeder, sinds enkele jaren gescheiden van Calum, is alleen via telefoongesprekken aanwezig in Aftersun.

Bovendien balanceert Sophie op de drempel van de puberteit, tussen de momenten waarop ze nog kind wil zijn (of juist in die rol gedwongen wordt) en momenten waarop ze zich in een volwassener werkelijkheid waagt. Het op 35mm gedraaide Aftersun dringt dromerig en delicaat door tot die fase, en wat een subtiel spel ontlokt Wells aan haar jonge hoofdrolspeler. Frankie Corio, die 12 jaar oud was tijdens de opnamen en geen enkele acteerervaring had, gaat volledig op in de vroegrijpe Sophie, en in haar ontspannen en toch bedachtzame, zoekende omgang met de wereld.

Corio’s samenspel met de voor een Oscar genomineerde Paul Mescal is al even geloofwaardig, ook als de zorgeloosheid verdwijnt. Zoals wanneer Sophie in haar eentje op het karaokepodium staat, kijkend naar de man die zich nu bij haar zou moeten voegen, maar dat niet doet. En dan toch maar blijven zingen, haar in zomerjurk én badpak gestoken lijf prijkend tegen een zwarte achtergrond. Het is een van de vele hartverscheurende scènes die Aftersun zo rijk maken.

Het knapst is de precisie waarmee Wells de aandacht tussen haar hoofdpersonages verdeelt, en hoe ze voor zowel Sophie als Calum niets dan empathie en liefde oproept. Calum beleeft een diepe crisis, die hij zo veel mogelijk probeert te verbergen voor Sophie, en die je als toeschouwer zelf moet uitpluizen. Zijn pijn glipt tussen de vakantiebeelden door, of bevindt zich (soms letterlijk) aan hun rand. Hoe hij balanceert op een balkonreling. Hoe hij tegen een duikinstructeur zegt dat hij zich niet kan voorstellen de 40 te halen. Hoe hij zijn spiegelbeeld bespuugt tijdens het tandenpoetsen. De duisternis die Mescal in zulke ogenblikken van ondeelbare eenzaamheid legt, is minstens zo aangrijpend als de jeugdige schwung die hij en Corie samen vinden.

Misschien krijgt Sophie méér mee van Calums problemen dan hij denkt. Maar ze laat hem met rust, lost het zelf wel op, in haar hoofd. Het past dat Aftersun deels is vormgegeven als een alsmaar opnieuw beleefde herinnering: herhaaldelijk kijkt de volwassen Sophie (Celia Rowlson-Hall) naar de video-opnamen die ze op vakantie met papa’s camera maakte, zoekend naar antwoorden op de vragen die haar nog steeds achtervolgen. ‘Toen jij 11 was, wat dacht je toen dat je nu zou doen?’, wil ze in de openingsscène weten, Calum filmend in hun hotelkamer. Het videobeeld bevriest bij een shot van zijn wegkijkende gezicht, op pauze gezet door Sophie als dertiger: als je goed kijkt kun je haar reflectie zien in het televisiescherm.

Spiegelingen, gevangen op de oppervlaktes van glas en water – het barst ervan in Aftersun. Alsof je met Sophie tot die omgekeerde wereld moet doordringen, om eindelijk haar vader te bereiken.