Paul Anka was verliefd op de oppas en vereeuwigde haar in zijn grootste hit: ‘Diana’

Paul Anka met zijn oppas Diana Ayoub in 1957. Beeld GAB Archive / Redferns

And I hope we will never part

Oh, please stay with me, Diana

Diana, Paul Anka (1957)

Ja, hij was pas vijftien, een snotneus eigenlijk, en veel te jong om het met een 19-jarige aan te leggen. Maar hij, Paul Anka uit Ottawa, was smoorverliefd op de vrouw die op zijn jongere broer en zus paste, Diana Ayoub.

Maar Diana moest niets van hem hebben. Ze had echt wel in de gaten als hij naar haar zat te loeren in de kerk, maar vond hem niet meer dan grappig. ‘Diana was mijn eerste verliefdheid’, schreef Anka in zijn autobiografie My Way (2013). ‘Diana was mijn inspiratie, de fantasie-vriendin én mijn ingebeelde probleem.’ Met dat laatste doelde hij op het leeftijdsverschil van vier jaar.

In de eerste zin van zijn ode aan Diana knalde hij gelijk zijn hinderpaal erin: ‘I’m so young and you’re so old.’ Toen hij het liedje af had, speelde hij het haar voor op een piano. Hij was te verlegen om het woord voor woord te zingen.

Met een handvol songs ging Anka, de zoon van een Libanese restauranthouder, in 1957 naar New York. Producer Don Costa zag wel wat in die toen 16-jarige ambitieuze songschrijver en zijn Diana. Alleen: waren de woorden niet te expliciet om je zo tot een meisje te richten? Kon het niet een onsje minder? Nee, de boodschap moest recht voor zijn raap zijn, vond Anka. Om Diana niet te erg laten schrikken, kondigde hij in een brief de komst van het liedje aan.

Diana werd een enorme millionseller, over de hele wereld. Paul Anka was op zijn 16de een tieneridool, zijn leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Hij groeide uit tot een wereldster en bleef liedjes schrijven, ook voor anderen. Nadien gooiden zangers als Frank Sinatra (My Way) en Tom Jones (She’s a lady) hoge ogen met zijn songs.

Natuurlijk wilden persmuskieten destijds weten wie toch die Diana uit Diana was. Diana Ayoub vond in het begin al die aandacht vleiend en interessant. Ze liet zich samen met Anka interviewen en lachend fotograferen.

Helaas ging het van kwaad tot erger. ‘Ik had journalisten die op me wachtten bij de examenuitreiking van de middelbare school’, vertelde ze. ‘Jongens vroegen me niet mee uit omdat anders hun foto de volgende dag in de krant zou staan. De hele tijd kwamen er mensen bij mij thuis. Een keer vond mijn vader tegen het huis een trap naar mijn slaapkamer.’

Goddank nam de interesse af en kon Diana weer ademhalen. Ze trouwde, kreeg twee zoons, opende haar eigen kledingwinkel, scheidde en ging met pensioen. Van Paul Anka hoorde ze nooit meer wat, ze had haar nut bewezen in zijn optiek, meer was er niet. ‘Zij had me afgewezen, en ik had mijn liedje.’

In de Ottowa Citizen beet Ayoub nog één keer van zich af. Het klopte van geen kant wat Anka rondbazuinde over het grote leeftijdsverschil: ze scheelden maar één jaar. ‘Paul heeft geen idee gehad hoeveel invloed dat liedje op mijn leven heeft gehad’, zei ze. ‘Ik kreeg alle bekendheid, maar geen van de voordelen.’