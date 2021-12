Patti Smith schreef een muzikale liefdesverklaring aan haar Frederick

Frederick you’re the one

as we journey from sun to sun

Frederick, Patti Smith (1979)

Voordat er punk was, was er punk in de sixties, net zo hard en onstuimig, maar dus tien jaar eerder en de vaandeldragers kwamen uit Detroit. MC5 heette de band van Wayne Kramer en Fred ‘Sonic’ Smith en met het opruiende Kick out the Jams (Motherfuckers!) trapten ze de deur in.

MC 5. Beeld Redferns

MC5, voorheen The Motor City Five, maakte niet alleen opwindend lawaai. De band vormde de entertainment-afdeling van de White Panter Party van John Sinclair, tevens hun manager. Dit links-activistisch bolwerk was een sieraad van de tegencultuur, de schrik van autoriteiten en ongeruste ouders.

Singer/songwriter Patti Smith in 1974. Beeld Michael Ochs Archives

Toen MC5 ophield te bestaan, startte Fred Smith (1948) zijn eigen punkcombo, Sonic’s Rendevouz Band. In het voorjaar van 1976 speelde hij in het voorprogramma van zanger-dichter Patti Smith (1946) in de Lafayette Coney Island in Detroit. Voor de gig werden ze aan elkaar voorgesteld.

‘Ik hoorde dat zijn naam Smith was, en mijn naam is Smith’, vertelde ze in muziekmagazine Mojo. ‘We keken elkaar alleen maar aan en ik was helemaal in de ban van hem.’ En nadat ze hem had horen spelen, dacht ze: ‘Ik heb hem gevonden, de betere man.’

Ook Patti Smith was een punk, ver voordat de punk losbarstte. Later zou ze zelfs de eretitel ‘Godmother of the Punk’ krijgen. Haar debuutelpee uit 1975 heette Horses en begon met de zin waarmee ze afrekende met haar godvrezende opvoeding: ‘Jesus died for somebody’s sins but not mine.’

In M-Train, haar autobiografische boek uit 2015, stond ze uitgebreid stil bij de ontmoeting ‘die de loop van mijn leven veranderde’. Ze schreef: ‘Alles van mij was doortrokken van mijn verlangen naar hem: mijn gedichten, mijn songs, mijn hart’.

MTrain.

Een jaar voordat hun huwelijk werd voltrokken, bracht Smith de muzikale liefdesverklaring aan haar verkering uit, Frederick. Het nummer verscheen op haar derde elpee, Wave (1979). In de jaren tachtig trokken de Smiths zich terug uit het rock ’n roll-circus: ze maakten verre reizen, vestigden zich in Michigan en kregen twee kinderen. De plaat die ze in 1988 samen uitbrachten, heette niet voor niks Dream of Life.

Patti Smith: Frederick (1979).

En vervolgens donderde het punksprookje in elkaar. Op 4 november 1994 kreeg Fred ‘Sonic’ Smith een hartaanval. Hij overleed ter plekke. Tijdens de herdenkingsdienst voor haar echtgenoot in Detroit zong ze een a capella versie van Louis Armstrongs What a Wonderful World. ‘De wereld leek al het wonderlijke te hebben verloren’, schreef ze. ‘Ik raakte verdoofd van de schok’.

Toen Patti Smith in 2007 werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, vertelde ze over een gesprek dat ze had met Fred, kort voor zijn dood. Hij wist zeker dat ze ooit zou worden opgenomen in de muzikale eregalerij. ‘Maar één ding’, zo citeerde ze hem. ‘Ontvang de prijs als een dame, ga niet vloeken en voel je niet schuldig omdat ik niet ben opgenomen in Rock and Roll Hall of Fame – terwijl ik duidelijk de betere ben.’