Patsy is een onvervalste smartlap

Ken jij die Patsy, ze kwam weleens hier

meisje is vroeg aan haar einde gekomen

Patsy, Rein de Vries (1962)

Lang voordat uitgever, schrijver en Willem Elsschot- en Nescio-adept Vic van de Reijt in Het Parool het Nederlandstalige lied eerde met een Top 100, had hij over hetzelfde thema al een stuk geschreven in het tijdschrift Bzzlletin. Dat was in 1977. De kop was goed: ‘Smurfen kan niet meer’.

‘Tegen de Beatlemania is geen Nederlandse tekstschrijver bestand’, schreef Van de Reijt over de jaren zestig. ‘Het Nederlandse amusementslied maakt een smartelijke periode door. Slechts één hoogtepunt valt er te noteren: Patsy van Rein de Vries’.

Ere wie ere toekomt. Patsy is een smartlap, een onvervalste. Het countryliedje gaat over een straatarm meisje – ze woont in een krot, ’met de huisdeur kapot’ – dat een jammerlijke (verdrinkings)dood sterft. Ze laat een minnaar achter die zich niks aantrok van het evidente klasseverschil en kapot is van verdriet: ‘Mijn geluk is voorbij, jij bent niet meer bij mij, Patsy, straks kom ik bij jou.’

Rein de Vries in 1960.

De zanger, Rein de Vries, werd in 1942 geboren op Java. Zijn eerste levensjaren bracht hij samen met zijn moeder door in een Japans interneringskamp. Ook zijn vader was geïnterneerd. In 1950 betrok het grote gezin (vier kinderen) een woning in het Statenkwartier van de latere beatstad, Den Haag.

Begin jaren zestig bevond hij zich in het hart van de Haagse muziekscene, als zanger en gitarist van The Rocking Sensation Boys, The Daggers, The Firebirds en The Fire-Devils, (indo)bands die Amerikaanse nummers in een Nederlandse jas hesen. In 1962 ging hij, ondersteund door The Fire-Devils, op de Nederlandse toer.

The Rocking Sensation Boys

De single Teenage meisje (‘Ik ben verliefd op een teenage meisje, maar waarom ziet zij niks in mij’) flopte, maar kwam drie jaar later onverwacht onder het stof vandaan toen Gerard de Vries (geen familie), alias Cowboy Gerard, in zijn programma Kookpunt op Radio Veronica dolenthousiast de B-kant begon te draaien: Patsy. Het werd een daverende hit.

Het origineel was Amerikaans. In Patches van Dickey Lee verdrinkt een jonge vrouw kort voor een voorgenomen huwelijk in een ‘dirty old river’. Ze laat een radeloze minnaar achter. De man die het countrynummer bewerkte en inhoudelijk trouw bleef aan de versie van Lee, was de gerenommeerde arrangeur en componist Jack Bulterman, ook bekend van showorkest The Ramblers.

Wekenlang handhaafde Patsy zich in de hitlijsten. Met zijn grote liefde Hetty nam De Vries nog een nummer op dat een klein hitje werd, het deels gesproken Dear John, maar al snel koos hij een ander carrièrepad. Uiteindelijk belandde hij in Frankrijk waar hij een vakantieparkje opzette, in het immer zonnige Languedoc-Roussillon.

De Vries werd vergeten. Hij maalde er niet om. De arme Patsy leeft voort, onder meer dankzij Spinvis. De muzikant en tekstschrijver wordt niet meteen met smartlappen geassocieerd, maar in 2007 noemde hij Patsy in het AD zonder blikken of blozen zijn favoriete levenslied. ‘Ik was 6 of 7 jaar toen ik het voor het eerst hoorde op de radio en het is me altijd bijgebleven.’

