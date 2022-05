Pats! Boem! Bendeoorlog! Het kan snel gaan, blijkt uit deze verse thrillers

Beeld HarperCollins Holland

Het nieuwe boek van Don Winslow (68) is het begin van een trilogie. Dat doet hij vaker. We kennen de Amerikaanse auteur van de Kartel-trilogie (2005/2019), alsook van het door Oliver Stone verfilmde Savages (2010). Van zijn nieuwste reeks is deel 1, Stad in brand (HarperCollins Holland; € 21,99) zojuist verschenen in de vertaling van Catherine Smit.

Het jaar is 1986 en de hoofdpersoon maakt zich bekend als Danny Ryan, een Ierse havenarbeider in Providence, Rhode Island. Danny is 29, hij heeft een vrouw met een kinderwens en alleen al daarom zoekt hij een weg omhoog. Dat hoeft niet per se via de misdaad te gaan, liever niet zelfs, al doet hij weleens wat klusjes voor Ierse bendes. Daar ontkom je blijkbaar niet aan als Ieren onder elkaar.

Aan het misdaadfront is het al jaren rustig. De Italiaanse maffia en de Ieren hebben de stad en hun duistere zaakjes keurig verdeeld, ze vallen elkaar niet lastig. Sterker: ze komen bij elkaar over de vloer, vanavond is de jaarlijkse barbecue bij Pasco Ferri. Vooraf liggen ze in groepjes wat te lummelen op het strand, onwetend van naderend onheil. Zoals de opening luidt: ‘Danny Ryan ziet de vrouw uit het water komen. Is ze echt of ziet hij een flard uit een zoete droom over de zee? Ze is echt en ze gaat voor onrust zorgen.’

Dat mag je wel zeggen, ja. De vrouw in kwestie, in scherp gesneden zwart badpak, heet Pam. Ze blijkt het nieuwe liefje van capo di tutti i capi Pauli Moretti. Zo wordt ze voorgesteld op het aansluitende partijtje en vooral de Ierse losbol Liam kan zijn ogen niet van haar afhouden. Als hij tijdens een strandwandeling haar borsten beroert – per ongeluk, houdt Liam vol – breekt de pleuris uit. Pats! Boem! Bendeoorlog. Ook buitenstaander Danny wordt erin gezogen. Zo snel kan het gaan.

Don Winslow, die opgroeide in een dorp op Rhode Island, herinnerde zich een soortgelijk voorval uit de jaren tachtig. Het incident vormt het vertrekpunt voor zijn trilogie, maar interessanter is dat er een onvermoede laag onder de vertelling ligt: Homerus. Die Pam is niemand minder dan Helena van Troje, die zacht gezegd ook voor nogal wat onrust zorgde.

Dat zit zo. Winslow heeft meerdere personages en situaties uit de Ilias, de Odyssee en Vergilius’ Aeneis naar onze tijd getransponeerd. Gewoon als experiment, om te zien of hij parallellen kon vinden. Hoe precies, dat gaat hij ons zelf vertellen, want een uitgebreid interview verschijnt binnenkort in deze krant. Zo heeft een misdaadroman die je zou aanraden voor liefhebbers van The Godfather, The Sopranos of Peaky Blinders een mythologische oorsprong. Dat wordt leuk puzzelen voor de classici onder ons, op zoek naar wie-is-wie?

Beeld Concerto Books

Het equivalent van Winslows bendeoorlog komt in de vorm van een graphic novel. Misdaad verstript, het is weer eens iets anders. In dit geval raakt het zwart-witalbum door een intrigerend clair-obscur aan het genre film noir. In Queenie – De Godmother van Harlem (Concerto Books; € 28,99) vertelt het Franse duo Aurélie Lévy en Elizabeth Colomba het weinig bekende levensverhaal van de zwarte Stephanie St. Clair. Zij werd in Harlem, Manhattan, een geduchte tegenstander van gekend rapalje als Al Capone, Lucky Luciano en Dutch Schultz.

Na een jeugd in armoede op het Caribische eiland Martinique vergaarde ze haar fortuin met een illegale loterij waar rond 1933 heel New York – getroffen door de economische crisis – wekelijks aan deelnam. Het leverde deze deftige dame miljoenen dollars op, een bom duiten die prompt begeerd werd door de maffia. Don Winslow heeft zijn contract al binnen voor een verfilming, Queenie lijkt er ook geknipt voor.