Patricia Kopatchinskaja blijkt naast violist een expressieve voordrachtskunstenaar ★★★★★

Patricia Kopatchinskaja Beeld Marco Borggreve

Zacht klarinetspel in de verduisterde zaal vertelt je dat het nacht is. Ook al is het zondagmiddag en ziet de geprojecteerde volle maan er op de oneffen wand van de Jurriaanse Zaal in de Rotterdamse Doelen uit als een blokkenpuzzel, het maakt niet uit; de Moldavische violist Patricia Kopatchinskaja overtuigt toch wel in Arnold Schönbergs Pierrot lunaire (1912).

Kopatchinskaja, die hier laat zien dat ze naast avontuurlijk violist ook een buitengewoon expressief voordrachtskunstenaar is, is verkleed als de klassieke Pierrot. Ze draagt de wijde, beige blouse met grote bollenknopen, heeft een wit geschminkt gezicht en het zwarte baretje op haar hoofd. Uit haar gesnurk gewekt door de kalme klarinet, gaat ze als Pierrot ronddwalen in diens maanverlichte geesteswereld, beheerst door dromen en demonen.

De cyclus van eenentwintig in het Duits vertaalde gedichten (uit Albert Girauds Franstalige bundel van vijftig) is getoonzet voor zes instrumenten en spreekstem (Sprechgesang), waarbij de vocalist zich in de zingsprekende voordracht dient te houden aan de door Schönberg vastgestelde toonhoogten en duraties. Dat is geen sinecure, maar podiumbeest Kopatchinskaja zet een boeiende, menselijke Pierrot neer.

Ze gromt, gilt en fluistert. Aan het eind van Gebet an Pierrot gaat ze met een geforceerde lachtherapie het verleerde lachen te lijf. Onwillekeurig zit je zelf te grinniken. Om in Rote Messe, waarin Pierrot zijn eigen hart aanbiedt aan de gelovigen, overspoeld te worden door Kopatchinskaja’s schrille geschreeuw. In Heimfahrt, wanneer de nacht begint te wijken voor een zonovergoten dag, spreidt ze ontroerend uitgelaten als een kind haar armen. Ondertussen steunen de volatiele vioollijnen en de schrille piccolokreten op de (alt)viool, cello en piano, die als pilaren oprijzen in de bodemloze, atonale muziek.