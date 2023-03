Patricia Gomes zet alle discussies over racisme van de afgelopen halve eeuw systematisch op een rijtje

Patricia D. Gomes

Niemand in Nederland heeft alles wat is geschreven over slavernij en racisme zo langdurig en zorgvuldig bijgehouden, onderzocht, nageplozen en bekritiseerd als Patricia Gomes. Lang geleden legde ze al eens het al dan niet verborgen racisme in kinderboeken bloot. In Denken over de trans-Atlantische slavernij en racisme zet ze alle discussies van de afgelopen halve eeuw systematisch op een rijtje, en verzet ze zich tegen de Nederlandse neiging dit alles te bagatelliseren.

Wreedheden en discriminatie passen niet bij het zelfbeeld van Nederlanders. De verhitte discussie over Zwarte Piet is het beste voorbeeld; nu pas erkennen steeds meer witte Nederlanders hoe racistisch deze figuur is. De zwarte, benadeelde landgenoten weten dit al hun hele leven uit ervaring. Hun perspectief wil Gomes in haar boek naar boven halen; ze heeft het over ‘wij, de grassroots’ of ‘wij, de achterbannen’. Haar boek is één grote polemiek, met historici, de media, de overheid, en ook zwarte organisaties en auteurs, die volgens haar beïnvloed zijn door een ‘eurocentrische’ blik.

Gomes neemt al jarenlang deel aan de debatten en voelt zich niet geheel serieus genomen, blijkt uit haar boek. Soms komt haar tekst wat rancuneus over, alsof ze nog een vete te beslechten heeft met deze of gene. Dat is jammer, omdat ze haar argumenten verder helder uiteenzet.

Patricia D. Gomes: Denken over de trans-Atlantische slavernij en racisme. Verloren; € 29,00.