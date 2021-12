‘Passing’ is een geraffineerde vertelling over identiteit, ras, klasse en seksualiteit ★★★☆☆

Passing

‘Praat niet over het rassenprobleem’, zegt Irene Redfield (Tessa Thompson) tegen haar man Brian (André Holland). Praat er niet over tegen de kinderen, bedoelt ze, want Irene wil haar zoons afschermen van het kwaad in de wereld. Misschien hoopt ze stiekem ook dat problemen verdwijnen als je ze niet bespreekt.

Een ontmoeting met een vriendin van vroeger brengt haar kop-in-het-zandstrategie aan het wankelen. Clare (Ruth Negga), met wie ze op school heeft gezeten, is net als Irene een zwarte vrouw, maar haar huidskleur is zo licht dat ze voor wit door kan gaan. Dat doet ze dan ook al jaren. Clare is getrouwd met een onversneden racist, die geen idee heeft van de afkomst van zijn vrouw.

Passing speelt zich af in New York in de jaren twintig van de vorige eeuw, een tijd waarin segregatie dagelijkse praktijk is en elders in Amerika zwarte mannen worden gelyncht. Als vrouw van een dokter heeft Irene het goed voor elkaar, maar veilig voelt haar leven in Harlem niet. Het schokt haar te zien hoe Clare door het leven gaat, vrijer en onbesuisder dan zij ooit zal zijn.

Uiterst behoedzaam legt het in zwart-wit gefilmde Netflixdrama Passing de verlangens bloot van Irene, Brian en Clare, verwikkeld in een spel van afstoten en aantrekken, steeds op zoek naar iets wat de ander heeft. De debuutfilm van actrice Rebecca Hall zou een psychologische thriller kunnen zijn, als het conflict iets hoger zou oplopen. Maar de spanning blijft subtiel, net als de verwijzingen naar een huwelijkscrisis die al langer aan de gang is.

Passing, gebaseerd op de gelijknamige roman van Nella Larsen uit 1929, is een geraffineerde vertelling over identiteit, ras, klasse en seksualiteit. De nuance van Hall en haar verstilde, beheerste stijl wekken bewondering op, maar hebben een keerzijde. Voor een film die zoveel loswoelt, blijft de emotionele impact beperkt – Passing is te terughoudend, te gracieus, om diep te raken.

Passing Drama ★★★☆☆ Regie Rebecca Hall. Met Ruth Negga, Tessa Thompson, André Holland, Bill Camp. 98 min., te zien op Netflix.