‘Passages’ is een eerlijk maar empathisch portret van een hedonist op ramkoers ★★★★☆

Franz Rogowski en Adèle Exarchopoulos in ‘Passages’.

Alsof hij een leuk nieuwtje heeft, zo achteloos en bijna enthousiast deelt filmregisseur Tomas (Franz Rogowski) zijn echtgenoot Martin (Ben Whishaw) mee dat hij is vreemdgegaan. Met een vrouw, voor het eerst.

Martin wil er niets over horen. Tomas heeft net de laatste draaidag van zijn nieuwe film achter de rug, het slippertje zal met die euforie te maken hebben, denkt Martin. ‘Je doet altijd raar als je een film af hebt.’

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Tomas praat te veel, Martin te weinig. En daarmee begint een film vol romantische verwikkelingen zoals alleen Ira Sachs die kan maken: met een uitstekend oog voor menselijke zwakten, miscommunicatie, impulsief en egocentrisch gedrag, maar ook voor de verslavende roes van een nieuwe liefde, het comfort van een oude, de interne oorlog op het kruispunt. Een eerlijk maar empathisch portret van een hedonist op ramkoers.

Tomas’ verhouding met basisschoollerares Agathe blijkt meer dan een bevlieging. Blind stort hij zich erin, zonder het besef dat hij zijn huwelijk kapot maakt. Of misschien denkt hij alle brokstukken te kunnen lijmen: Tomas is het type dat bijna overal mee wegkomt, meer geluk dan wijsheid misschien.

De 57-jarige Sachs bouwt gestaag aan een indrukwekkend oeuvre waarin persoonlijke (vaak homoseksuele) relaties en alledaags drama centraal staan. Dat laatste is waarschijnlijk de reden dat zijn werk, hoewel regelmatig bekroond, enigszins ondergewaardeerd bleef: films over gewone, herkenbare problemen krijgen snel het etiket kleinschalig of bescheiden te zijn. Terwijl, vindt Sachs, ook dagelijkse perikelen van monumentaal belang kunnen zijn. Met prachtige films als Keep the Lights on (2012), Love is Strange (2014) en Little Men (2016) zocht hij naar grootsheid in het kleine.

Passages is een kroon op dat werk, gedurfder en uitgesprokener dan zijn eerdere films, en tegelijk nog intiemer. Sachs situeerde het verhaal in Parijs, met acteurs uit Frankrijk, Duitsland en Engeland – passend voor een Amerikaan die zich vooral door Europese filmmakers liet inspireren, van Rainer Werner Fassbinder tot Chantal Akerman. Lust en seks spelen een onmiskenbare rol: Passages zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die het nut van seksscènes in films in twijfel trekt (een debat dat daadwerkelijk gevoerd wordt). Nergens wordt Tomas’ levenshouding beter uitgedrukt dan in bed met Agathe of Martin.

Dat is ook de kracht van Franz Rogowski, de acteur op wiens lijf Sachs het scenario schreef. Rogowski (Grosse Freiheit, Freaks Out) stort zich met een haast ongecontroleerde energie in zijn rollen, ‘als een dier’, zo omschreef Sachs het in interviews. Precies de natuurkracht die hij zocht voor Tomas, een man die charisma inzet als ruilmiddel. Tot de waarde instort.

Het geweldige acteerwerk, ook van Whishaw en Exarchopoulos, maakt Passages tot een lust voor het oog, zelfs tijdens de meest pijnlijke gebeurtenissen. Lelijkheid kan mooi zijn, en klein leed allesverwoestend.