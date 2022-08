Pas op, monsters! Leeswijzers en trigger warnings zijn op Britse universiteiten inmiddels heel gewoon

Al eeuwen wordt Beowulf aan Britse scholen en universiteiten gelezen, maar voor het eerst heeft een onderwijsinstelling besloten er een leeswijzer aan te hangen. Volgens docenten aan de Universiteit van Aberdeen bevat het vroegmiddeleeuwse gedicht zeker dertig thema’s die studenten als kwetsend kunnen ervaren. Het gaat daarbij onder meer om ‘geweld’, ‘zelfmoord’, ‘vrouwenhaat’, ‘racisme’, ‘incest’, ontvoering’ en ‘eetproblemen’. Tevens worden studenten die het vak Verloren goden en verborgen monsters in de Keltische en Germaanse Middeleeuwen volgen, geattendeerd op de aanwezigheid van monsters. Daarbij wordt gedoeld op Grendel, die door de hoofpersoon wordt verslagen.

Volgens de leidinggevenden op de 527 jaar oude universiteit staat het geestelijk welbehagen van studenten te allen tijde voorop. Tevens zou de waarschuwing horen bij het streven naar inclusief onderwijs. Een soortgelijke redenatie hanteert ook Warwick University, waar Far from the Madding Crowd met een waarschuwing gepaard gaat. De in 1874 gepubliceerde klassieker van Thomas Hardy gaat, zo luidt het, over ‘de wrede aard van de natuur en het plattelandsleven’. Er komt onder meer een scène in voor waarin een herdershond een groep schapen over een klif jaagt, terwijl zijn baas slaapt. Later wordt de hond doodgeschoten.

Uit een openbaarheidsverzoek van The Times is naar voren gekomen dat deze twee voorbeelden niet op zichzelf staan. Britse universiteiten hebben tientallen boeken van honderden verschillende ‘trigger warnings’ voorzien. Zo heeft Salford University studenten Engelse taal- en letterkunde op de hoogte gesteld van het feit dat er geweld voorkomt in Charles Dickens’ Great Expectations, dat zich afspeelt in de ruige straten van victoriaans Londen, terwijl in Emily Brontës Jane Eyre seksualiteit voorkomt, wat eveneens een gevoelig thema kan zijn. Cambridge University waarschuwt studenten dat ze van slag kunnen raken door William Shakespeares bloedige toneelstuk Titus Andronicus.

Theologiestudenten die aan de University of Glasgow het vak Creation to Apocalypse: Introduction to the Bible volgen, hebben te horen gekregen dat de kruisiging als schokkend kan worden ervaren, helemaal omdat het bestuderen van deze bijbelscène gepaard gaat met nare afbeeldingen.

De afdeling personeelszaken van Queen Mary University heeft de zorgplicht uitgebreid naar docenten en andere werknemers. Deze Londense universiteit had een leeslijst meegegeven van boeken waarmee personeelsleden zichzelf kunnen onderrichten, zoals To Kill a Mockingbird van Harper Lee en The Secret Garden van Frances Hodgson Burnett. Maar het ging gepaard met een leesrisico. ‘Sommige boeken bevatten passages die door individuen als verontrustend kunnen worden ervaren’, stond er in een begeleidend schrijven. ‘Wanneer u zich ongemakkelijk voelt, stop dan alstublieft met deze activiteit.’