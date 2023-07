Pas in de slotbeelden van Full Circle begin je een beetje te begrijpen waar deze serie over ging ★★★☆☆

Lisa Janae, Timothy Olyphant en Claire Danes in ‘Full Circle’. Beeld HBO

Als je toch een plotidee overneemt, kun je het maar beter van de beste doen. Scenarist Ed Solomon heeft goed gekeken naar de Japanse klassieker High and Low van Akira Kurosawa (1963) waar een poging wordt gedaan de zoon van een industrieel (in dit geval een schoenenfabrikant) te ontvoeren, maar de ontvoerders in plaats daarvan de zoon van de chauffeur te pakken krijgen. In Full Circle is ook sprake van een dergelijk misverstand, hoewel pas laat duidelijk wordt wat de band is tussen de twee jongens, en welke gevolgen dat heeft.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

De doorbraak van regisseur Steven Soderbergh (Sex, Lies and Videotape) dateert alweer van 1989 en sindsdien heeft hij een reusachtige filmografie bij elkaar geschoten in elk denkbaar genre en budget. Hij werkt het liefst met grote ensembles van acteurs (in films zo uiteenlopend als Ocean’s Eleven en Contagion) waar de camera zich vrij lijkt rond te bewegen alsof actie en dialoog spontaan ontstaan. Bij Full Circle werkt het toch minder, al was het maar omdat het afbreuk doet aan de thriller-elementen in dit buitengewoon complexe verhaal.

Solomon heeft zijn bedoelingen in de titel verstopt. In de slotafleveringen, en zelfs in de slotbeelden, voel je dat je dan eindelijk genoeg informatie hebt om de motivaties van de talloze personages beter te duiden. Hoe is de rijke familie Browne eigenlijk verknoopt met het New Yorkse en Guyaanse misdaadsyndicaat van Savitra Mahabir (CCH Pounder)? Waarom willen zij de zoon van de Brownes ontvoeren en waarom verwijst het eigenaardig precieze losgeldbedrag naar het getal pi, de verhouding tussen diameter en omtrek van een cirkel? En nog zo wat vragen waarvan de antwoorden verstopt zitten in een puzzel, die ongeveer net zo intrigerend als irritant is.

In dit ensemble van uitstekende acteurs, met Claire Danes als bedreigde moeder voorop (vrijwel een kopie van haar rol in Fleishman is in Trouble), is het ook een probleem dat we geen echte hoofdpersoon hebben. Natuurlijk, de stad New York, waar zulke uiteenlopende types, culturen en ambities elkaars leven diepgaand kunnen beïnvloeden, is misschien de eigenlijke hoofdpersoon. Full Circle is met zijn hoge tempo en locatiewisselingen voortdurend dynamisch, maar aangezien veel zaken pas heel laat op hun plek vallen (als die cirkel rond is), blijft het gissen.

Het lijkt alsof sommige acteurs daar ook last van hebben. Timothy Olyphant, normaal een solide hoofdrolspeler, is niet helemaal aan de bal, terwijl hij eigenlijk als vader een sleutelfiguur speelt. En van Zazie Beetz, die hier een onorthodoxe speurder is, krijgen we pas op het laatst informatie te horen die haar rol echt beter op zijn plaats had laten vallen.

En het feit dat het Guyaanse deel van het verhaal op een soort hardnekkig bijgeloof over een oude vloek berust, had wel wat meer motivatie kunnen krijgen dan de notie dat rond de evenaar magie en werkelijkheid zich anders tot elkaar verhouden dan in een westerse metropool.