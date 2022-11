Pas drie decennia na een eerste album ontdekken dat je fans hebt: ‘Genieten van mijn eerste complimentjes’

De Engelse singer-songwriter Vashti Bunyan in 1965. Beeld Getty

Je kunt veel zeggen over het internet. Dat het een deprimerend riool vol lelijke meningen is, waar mensen zich ongeremd van hun slechtste kant laten zien, nepnieuws welig tiert en een belediging of dreigement zo is afgevuurd. Allemaal waar, maar er is ook een andere kant. Internet bracht een keerpunt in het leven van Vashti Bunyan, een Engelse folkzangeres die eigenlijk al was vergeten dat ze ooit folkzangeres was.

Ze beschrijft haar magische internetmoment in haar dit jaar verschenen autobiografie Wayward – Just Another Life to Live, waarover ze vrijdag op Crossing Border in Den Haag voor publiek geïnterviewd wordt door haar uitgever Lee Brackstone.

Het was 1997. Bunyan belde in, ‘surfte’ naar een zoekmachine, typte haar naam en las warme, lyrische woorden, veelal van jonge folkliefhebbers, over haar geflopte en vergeten lp van 27 jaar eerder, Just Another Diamond Day (1970). Bij verschijning had het album haar geen enkele vreugde of trots geschonken, eerder het absolute tegendeel ervan.

‘Lieve woorden over mijn liedjes...’, zegt ze, nog altijd met iets van ongeloof in haar stem. ‘In 1970 zei niemand iets. Niemand kocht de plaat, er was geen feedback, alleen een paar recensies. Eén recensent schreef dat mijn liedjes hem depressief maakten, een andere dat het slaapliedjes waren. En nu, bijna drie decennia later, zat ik voor een computer te genieten van complimentjes. Mijn eerste, eigenlijk.’

Ze spreekt nu zelf via een computerscherm. In het Zoom-venster vertelt een mooie vrouw van 77 zacht en rustig haar wonderlijke verhaal, in levendige, vrolijke zinnen. Ze lacht om zichzelf, legt een onweerstaanbare zelfrelativering aan de dag. Ze zegt een paar keer dat ze altijd zo babbelt, maar in werkelijkheid vertelt ze zoals ze schrijft: zonder tierlantijnen, trefzeker, vanuit een warm hart.

Achter haar, door het raam, zien we de georgiaanse gevels van de oude binnenstad van het Schotse Edinburgh, waar ze woont met haar geliefde, Al Campbell, al decennialang de man aan haar zijde.

Wayward is het verhaal van een gedesillusioneerde Engelse popzangeres, die in het Londen van halverwege de jaren zestig werd ontdekt door Rolling Stones-manager Andrew Loog Oldham (die zelf pas 21 was, een leeftijdsgenoot dus), die haar lanceerde als een ‘donkerharige Marianne Faithfull’.

‘De eerste opnamesessie was het mooiste moment van mijn leven’, zegt Bunyan nu. ‘Ik was omringd door muzikanten en instrumenten. Ik gloeide van hoop en verwachting. Dat het niets ging opleveren, wist ik op dat moment niet.’

De euforie duurde niet lang. Tot haar verdriet mocht ze niet haar eigen liedjes kiezen, al stond – vooruit – haar eigen I Want to Be Alone op de B-kant van haar debuutsingle, het door Mick Jagger en Keith Richards geleverde Some Things Just Stick in Your Mind (1965).

Het werd niets met de 20-jarige Vashti Bunyan. Singles flopten, concertboekingen kwamen maar mondjesmaat. Teleurgesteld en gekrenkt keerde ze de muziek de rug toe. Ze verdween met haar toenmalige partner Robert Lewis twee jaar volledig van de radar. Met paard, wagen en hond trokken ze als nomaden door het land, weg van alles en iedereen: noordwaarts naar de Schotse Hebriden. Naar Ierland, ook.

Het album Just Another Diamond Day (1970).

Onderweg schreef ze de folkliedjes die na thuiskomst Just Another Diamond Day zouden vormen. Eindelijk haar eigen lp met haar eigen liedjes, maar het werd wéér een desillusie.

‘Ik was gewend geraakt aan alleen schrijven, met mijn gitaar, onder de Schotse hemel. Het moest míjn album worden, maar in de studio zat ik met allemaal mensen die ik niet kende. The Incredible String Band begeleidde me, maar ik had nog nooit van ze gehoord. Niets klonk zoals ik het in mijn hoofd had. Al tijdens de opnamen werd ik er intens verdrietig van: mijn eigen plaat en het voelde wéér niet goed. Het totale gebrek aan respons na de verschijning was de nekslag. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben.’

In Wayward wil ze haar verhaal eindelijk eens zelf vertellen. Tot nu toe werd het opgetekend door anderen, met fouten en zonder het juiste gevoel.

‘Ik wilde laten zien dat die reis met paard en wagen niet alleen romantisch en mooi was, maar ook hard en problematisch. Ik heb niet willen schrijven dat ik depressief was en aan posttraumatische stress leed, want die woorden en diagnosen bestonden toen niet. Het was wel zo, al had ik zelf geen idee. Trouwens, de reis was op een bepaalde manier ook weer wél mooi en romantisch. Het was góéd. Leerzaam.’

Ook belangrijk: ze wilde vertellen dat de dertig jaren ná Just Another Diamond Day geen jaren van verbittering waren, waarin ze gedesillusioneerd thuis zat en niets deed.

‘In sommige publicaties worden die jaren afgeschilderd als mijn ‘nothing years’, terwijl het juist mijn ‘everything years’ waren: ik kreeg drie kinderen, vond liefde en geluk, juist omdat er geen fans of platenlabels op me wachtten. Achteraf is dat een geschenk geweest, want ik denk dat ik rond 1970 buitengewoon slecht met succes had kunnen omgaan.’

Dat succes kwam er na 1997 alsnog, precies op de schaal die ze zich als vijftiger wenste. Van Just Another Diamond Day verscheen in 2000 een geremasterde cd-versie, die nu wél een liefhebberspubliek van enige substantie vond. Ze ging op tournee, speelde in prachtige zalen overal ter wereld, voor veelal jonge mensen. Jonge artiesten als Devendra Banhart en Joanna Newsom wilden met haar samenwerken. En ze maakte twee nieuwe studioalbums, geen overbodige maar móóie: Lookaftering in 2005, Heartleap in 2014. Inspiratie genoeg: een heel gewone-mensen-leven van drie decennia. Prachtig, maar na Heartleap was ze als songschrijver wel klaar.

En nu is er dus een boek, haar memoires, omdat uitgever Lee Brackstone, die met zijn jonge uitgeverij White Rabbit het Engelse muziekboek een belangrijke impuls gaf, via via ontdekte dat ze al ergens in de jaren negentig begonnen was met het opschrijven van haar verhaal. Hij moedigde haar aan om die klus te voltooien.

‘Ik vond het schrijven... best wel leuk. Vervelender werd het toen er redacteuren door mijn tekst gingen. Ik vond dat ze niet goed begrepen dat ik vanuit het perspectief van de jaren zestig schreef en mijn woordkeus daarop aanpaste. Ik herkende na hun redigeerwerk mijn eigen stem niet meer. Daar heb ik een paar keer ruzie over gemaakt.’

Die ontboezeming is grappig en ironisch, want precies die eigenwijsheid, die koppigheid en dat onwrikbare idee in haar hoofd van hoe ze de dingen wilde hebben, zorgden er van 1965 tot 1970 voor dat ze alleen maar teleurgesteld kon zijn.

Singer-songwriter Vashti Bunyan.

‘Ik was koppig en geloofde heilig in de kwaliteit van mijn liedjes, maar ik communiceerde niet, ik ging in stilte zitten mokken als iets me niet aanstond. Tegelijkertijd was ik extreem gevoelig en kwetsbaar. En toch, als ik aan dat meisje terugdenk, ben ik trots op haar: ze was ook sterk, zelfbewust, koppig, een beetje rebels. Ze sloot geen compromissen. Ging liever weg.’

Is ze nog steeds koppig? Ze zegt van wel (‘ik ben een controlfreak, volgens mijn man’) en de ruzies met haar Wayward-redacteuren wijzen ook in die richting. ‘Ik vind nog steeds dat ik in sommige gevallen gelijk had over mijn schrijfsels, maar ik heb óók leren begrijpen dat je als schrijver rekening moet houden met je lezers. Dat je duidelijk moet zijn. Dat was een leerproces. Ik ben blij met mijn boek.’

En daar zit hem de crux: als muzikant had ze dertig jaar nodig om tot een vergelijkbare mildheid over haar eigen werk te komen. Ze had de complimentjes van jonge internetgebruikers nodig om haar plaat een nieuwe kans te geven en vergiffenis te schenken.

‘Ik heb drie decennia niet naar dat album kunnen luisteren, en eigenlijk ook niet naar andere muziek. Ik zong zelfs niet voor mijn kinderen. En nu vind ik hem prachtig. Die arrangementen van Robert Kirby! Gek hè, hoe dat werkt?’

Kort na 2000 kocht ze een muziektijdschrift waar een artikeltje over haar in stond. Bij het blad zat een gratis dvd met daarop vroege, rudimentaire software om thuis muziek mee op te nemen. ‘Een soort proto-GarageBand, zeg maar. Ik ging ermee aan de slag. Het bleek precies wat ik zocht: met die software kon ik eindelijk helemaal in mijn eentje muziek opnemen. Dat kon in 1970 niet. Zo heb ik Lookaftering en Heartleap geschreven, al namen we ze uiteindelijk wel op met echte muzikanten in een studio. Eindelijk kon ik me eens goed voelen over wat ik maakte, al kwam daarna altijd de angst: heb ik het niet te veel uit handen gegeven? Wat zullen de mensen ervan vinden?’

Haar terugkeer op de podia, na 2000, beschouwt ze als de fijnste tijd die ze als muzikant heeft gekend, maar als ze het hoogtepunt van haar léven moet noemen, kiest ze toch iets anders. ‘Ik heb er drie: de geboorte van Leif, de geboorte van Whyn en de geboorte van Ben.’

Zelfs met de vroege jaren van haar muzikale loopbaan heeft ze de laatste jaren vrede gesloten. Met Andrew Loog Oldham, de Rolling Stones-manager van destijds, heeft ze weer vriendschappelijk contact. ‘Een lieverd. Je hoort vreselijke verhalen over jonge vrouwen in de gevreesde muziekindustrie. Ik kan me daar alles bij voorstellen, maar ik was nooit slachtoffer. Er werden dingen besloten die ik niet wilde. De dingen die ik wél wilde, gebeurden niet. Mijn droom werd vermorzeld en dat heeft me zeker beschadigd, maar niet omdat ik een meisje tussen mannen was en ook niet omdat mensen me wílden beschadigen. Het gebeurde omdat ik ík was, denk ik nu.’

Wayward – Just Another Life to Live, de memoires van Vashti Bunyan (2022).



Wayward – Just Another Life to Live. White Rabbit; 240 pagina’s; ca. € 28,99 euro. Op vrijdag 4 november gaat Bunyan op Crossing Border in gesprek over haar boek met uitgever Lee Brackstone.